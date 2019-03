M. Bensalah reçoit l’ambassadeur d’Azerbaïdjan : Promotion de la coopération bilatérale

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Maher Alyif, ont examiné, hier à Alger, les relations bilatérales historiques et les domaines de coopération entre les deux pays, ainsi que la possibilité de l'élargir, a indiqué un communiqué du Conseil.

M. Bensalah et l'ambassadeur qui lui a rendu une visite d'adieu, au terme de sa mission en Algérie, ont mis en avant «la dynamique claire illustrée par les visites échangées et la signature d'accords dans plusieurs secteurs visant à approfondir les relations entre les deux pays et peuples frères».