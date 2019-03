Nouvelles d'Annaba, Logement : une priorité

Page animée par : BOUDJEMAÂ GUETMI

Le wali, Mezhoud Toufik a regroupé récemment les directeurs de l’exécutif de wilaya et les six chefs de daïra, les appelant à prendre en charge les préoccupations des populations, notamment celles ayant trait au logement et à l’emploi. «Il faut régler les problèmes en suspens des citoyens, notamment celui du logement», a-t-il insisté.

Cette rencontre, à laquelle ont été conviés les représentants du mouvement associatif, se veut un point de départ pour une bonne reprise des actions de développement dans tous les domaines afin de répondre aux exigences de l’heure. Le secteur de l’habitat a été au centre du débat, à l’instar de ceux de l’emploi, de l’investissement et du tourisme, pouvant jouer le rôle de leviers dans le développement de l’économie régionale voire nationale. Après avoir pris connaissance des préoccupations des citoyens par l’intermédiaire de leurs représentants, le wali a évoqué le problème du logement, exhortant dans ce cadre les chefs de daïra et le directeur de l’OPGI à suivre les projets en cours de réalisation afin de les réceptionner dans les délais prévus. Pour ce qui est du reste du programme de 6.892 logements publics locatifs destinés à la seule commune de Annaba, et non attribués, le wali, Toufik Mezhoud, a décidé de régler définitivement cette situation qui persiste depuis août 2017. A cet effet, un tirage au sort pour départager les logements à attribuer est prévu lundi, mardi et mercredi de la semaine en cours à la salle omnisports Said-Brahimi de la cité Pont Blanc, au chef-lieu de wilaya, sous la présidence du chef de daïra de Annaba. L’opération va concerner spécialement 4.064 attributaires de ce quota avec remise des contrats. Dans ce sillage, le wali a indiqué que le relogement des bénéficiaires de ce quota est prévu au niveau de la nouvelle ville de Draa Errich et s’effectuera graduellement, après l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur des nouvelles cités d’habitation ciblant les réseaux d’assainissement, l’AEP, l’électricité et le gaz, notamment. Les services de daïra chef-lieu de wilaya vont procéder jeudi prochain au relogement de 589 familles habitant dans des bidonvilles, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). Par ailleurs, le wali a révélé qu’un quota de 100 logements de type LPL , destiné aux habitants de la commune de Chetaïbi, sera attribué très prochainement au niveau de Draa Errich (Oued Aneb) et El Kalitoussa (Berrahal).

------------------------------

Environnement et développement durable

Ouverture d’un centre national de recherche



La wilaya s’est dotée d’un centre national de recherche en environnement et développement durable implanté au campus universitaire de Sidi Amar. Etablissement public à caractère scientifique et technologique, ce centre a pour mission de réaliser des programmes de recherche scientifique et développer la formation dans le domaine de l’environnement.

Premier du genre à l’échelle nationale, cette structure, qui a pour tâche aussi d’évaluer les risques de pollution multiforme sur l’environnement, fonctionnera avec une cellule composée de 48 personnes entre chercheurs permanents et d’autres associés dans différentes spécialités lesquels travailleront sous la coupe de la directrice dudit centre, en l’occurrence le Dr Zihed Bouslama.

Outre quatre blocs destinés à abriter les services de l’administration centrale et les divisions dont chacune est constituée de quatre laboratoires équipes et des espaces en commun destinés à la recherche en environnement et aux conférences.

Ce centre, qui attend actuellement la réception des équipements scientifiques, est en train de constituer son staff et d’élaborer un plan de gestion.

------------------------------

Agriculture

Caravane d’information et de sensibilisation

Une caravane d’information et de sensibilisation consacrée au déroulement de la campagne labours-semailles, à la maladie de la peste des petits ruminants et à la valorisation du foncier agricole, a été organisée à travers la wilaya, en application des recommandations de la réunion de coordination tenue au ministère de l’Agriculture le 10 du mois en cours en présence de l’ensemble des directeurs des services agricoles à l’échelle nationale. Selon le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya , les caravanes d’information et de sensibilisation au profit des agriculteurs concernent principalement la prévention contre les dangers des maladies atteignant les plantes, notamment les céréales et les légumes secs. Celles-ci ont vu la participation outre les services des subdivisions agricoles, de la chambre de l’agriculture, la BADR, la CRMA ainsi que les instituts spécialisés dans le domaine, a indiqué le DSA, M. Seghir Boukhatem.

La caravane de sensibilisation a ciblé en premier lieu les agriculteurs de la daïra de Berrahal, puis ceux d’Ain Berda et d’El Hadjar. Sur les lieux, les responsables concernés ont pris connaissance de la situation en matière de traitement sanitaire et de suivi du développement des cultures stratégiques. Pour ce qui est de l’objectif primordial de ces caravanes, le DSA met l’accent surtout sur la nécessité de l’accompagnement des agriculteurs dans les filières stratégiques, estimant qu’ «il s’agit là d’une condition indispensable pour l’atteinte des objectifs tracés par nos services». Plus de 16.000 hectares ont été cultivés à l’échelle de la wilaya, avec un taux d’engraissement atteignant les 100%, selon le DSA, qui a indiqué, à ce propos, que «les défis que nous nous sommes proposés de réaliser ont été relevés pour assurer la sécurité alimentaire, et de la sorte, s’affranchir de la dépendance des revenus des hydrocarbures.

Les zones d’Ain Berda et d’El Hadjar se sont taillées la part du lion dans le programme de développement en cours, vu leurs potentiel et vocation céréalière».

S’agissant des surfaces endommagées par les dernières inondations qui ont touché la wilaya, M. Seghir Boukhatem a fait savoir que les pertes ont concerné 3.770 hectares de céréales localisés principalement dans les communes d’El Hadjar, Sidi Amar, El Bouni, Treat, Berrahal et El Eulma. Le montant de ces dégâts s’élève à 29 milliards de centimes. Un rapport dévaluation des dégâts a été adressé à la tutelle.

D’autre part, le DSA a fait savoir dans ce cadre que des facilitations ont été accordées par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) d’El Hadjar pour l’octroi des engrais additifs et des fertilisants destinés à la culture du pois-chiche pour pallier les pertes occasionnées par les inondations survenues fin janvier-début février de l’année en cours. En dépit des perturbations de la campagne labours-semailles causées par les intempéries, les responsables locaux tablent sur une bonne production céréalière.

------------------------------

Personnes aux besoins spécifiques

Plus de 40 équipements offerts



49 équipements ont été remis tout récemment à des personnes aux besoins spécifiques à l’occasion de la journée nationale consacrée à cette catégorie sociale célébrée le 14 mars de chaque année. Cette opération a ciblé les personnes aux différents handicaps (sourds-muets, handicapés moteurs, non-voyants, autistes, etc).

La sûreté de wilaya s’était associée avec la direction de wilaya de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS) et celle de la Santé pour célébrer cet évènement au niveau de la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, en honorant 92 enfants de policiers aux besoins spécifiques. La wilaya compte plus de 24.000 personnes aux besoins spécifiques répartis entre 4.228 handicapés physiques, 6.000 autistes, 787 sourds-muets et 176 non-voyants.

Par ailleurs, 100 équipements ont été distribués en 2018 au titre de la solidarité institutionnelle.