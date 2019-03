Grand angle : Frictions

La tension entre Moscou et les occidentaux ne cesse d’augmenter depuis la remise en cause du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI). Signé le 8 décembre 1987 à Washington, D.C. par le président américain Ronald Reagan et le Secrétaire général du Comité central du PCUS Mikhaïl Gorbatchev, il est ratifié par le Sénat des États-Unis le 27 mai 1988 et par l'URSS le lendemain. Il entre en vigueur le 1er juin de la même année, sans limitation de durée. Seulement, l’administration Trump avait annoncé, début février, son retrait de cet accord crucial pour la stabilité du monde suivi quelques jours après par la Russie en application du principe de réciprocité. Un acte qui relance la course vers l’armement avec son lot d’angoisse pour l’avenir de l’humanité. Depuis, les deux camps se jaugent, se titillent tout en maintenant une frontière sécuritaire aussi fine qu’un fil de rasoir. Dernièrement, un drone de reconnaissance stratégique américain RQ-4B a effectué un vol près de la frontière occidentale russe. Le drone a volé pendant cinq heures et demie dans le ciel de Lituanie, le long de la frontière russe de la région de Kaliningrad. L’avion espion a ensuite traversé la Lettonie et a rejoint l'espace aérien estonien où il a mené une reconnaissance près de la frontière occidentale des régions de Pskov et de Leningrad durant quatre heures et demie. Ces derniers temps, les avions espions étrangers, principalement américains, sont de plus en plus souvent aperçus à la limite de la frontière russe. Au cours de l'année 2018, les militaires russes ont enregistré et escorté 980.000 aéronefs, dont 3.000 avions de combat étrangers ainsi que des avions espions. Lors d’une date plus récente encore, deux bombardiers stratégiques américains B-52H Stratofortress, capables de porter des missiles de croisière et des bombes nucléaires, sont arrivés sur la base de la Royal Air Force (RAF) située dans le Gloucestershire, en Angleterre, ont rapporté hier des médias locaux. S'appuyant sur les données publiées par le site MilRadar, spécialisé dans le suivi des déplacements des avions militaires, le 15 mars, un bombardier stratégique américain B-52H Stratofortress a effectué un vol le long de la frontière nord-ouest de la Russie, dans la région de la mer Baltique, a indiqué, de son côté, le ministère russe de la Défense, précisant que l'appareil s'est approché de la frontière à 150 km tout au plus. Comme pour maintenir une certaine pression, la Géorgie et l'Otan ont débuté la manœuvre.

M. T.