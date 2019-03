Ligue arabe : la réintégration de la Syrie ne sera pas au menu

L’éventualité a été évoquée avec insistance ces derniers mois et ce, même si officiellement aucun des pays qui œuvrent en ce sens n’a fait de déclaration.

Mais selon le chef de la diplomatie russe, la question a été évoquée lors de sa récente tournée dans le Maghreb. Mais pour certains pays arabes, ce retour défendu par d’autres est prématuré.

Et il semble que les partisans du non- retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe ont fini par avoir gain de cause puisque l’organisation a annoncé, ce dimanche, que la question de la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe (LA) ne fera pas partie du programme du prochain sommet arabe, qui doit avoir lieu à la fin du mois de mars en Tunisie. «Pour le moment, la question du retour de la Syrie au sein de la LA n'est pas à l'ordre du jour, et n'a été officiellement proposée par aucune partie», a déclaré dans un communiqué Mahmoud Afifi, porte-parole de la LA. «La crise syrienne sera cependant à l'ordre du jour», a-t-il ajouté. Mais assurément cela ne sera que partie remise.



Le début de la fin



D’autant que sur le terrain militaire, la décantation est faite. La récupération de Baghouz acte la fin de Daech en Syrie et laisse entrevoir en Syrie la possibilité d’envisager un meilleur avenir.

La mutualisation des efforts aura permis d’éradiquer (?) Daech qui s’était en 2014 emparé de vastes régions en Irak et en Syrie. La victoire en Irak en 2017 a été suivie en 2019 par celle de la Syrie. Mais la vigilance demeure de mise car il ne faut pas perdre de vue que des cellules dormantes existent. «Nous resterons vigilants (...) jusqu'à ce que l'organisation soit vaincue, où qu'elle soit», a prévenu le président américain Donald Trump. Même ton du côté des militaires. Pour le général Paul LaCamera, commandant des forces de la coalition anti-EI (Etat islamique), «la lutte contre Daech et sa violence extrémiste est loin d'être finie». Cependant, faut-il le souligner, cette victoire militaire conforte la voie diplomatique et la relance du processus politique, tant celui de Genève sous l’égide de l’ONU que celui d’Astana parrainé par la Russie, l’Iran et la Turquie



Réunion du processus d’Astana en avril



En ce qui concerne ce dernier, une réunion est annoncée pour la fin du mois d’avril prochain dans la capitale kazakhe. Elle se tiendra probablement le 20 avril.

Ces trois pays ont décidé d'aider la Syrie à créer un comité destiné à réaliser des réformes constitutionnelles dans le pays. «Nous sommes convenus de travailler de concert pour aider le comité constitutionnel à commencer au plus vite son travail, un travail qui consistera à réfléchir aux aspects fondamentaux des futures institutions d'Etat de Syrie», a déclaré M. Poutine. Mais la mise sur pied de ce comité bute sur la difficulté de réunir les 150 membres qui le composent. le choix des 50 devant être désignés par l’ONU parmi, entre autres, la société civile et les personnalités est contesté.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mouallem, qui a rencontré l’émissaire onusien lors de sa récente visite en Syrie, a insisté sur le fait que toute éventuelle transition, comportant des négociations sur une nouvelle Constitution devra être «dirigée par les autorités syriennes», ces questions relevant, selon lui, de la «souveraineté» du pays.

Il a néanmoins réitéré l’appel de Damas à un règlement politique de la crise et affiché la disposition de son pays à «coopérer avec l'émissaire onusien pour faciliter l'émergence d'une solution politique».

M. Geir Pedersen a souligné que «l'ampleur des défis auxquels la Syrie et les Syriens font face est immense». il affirmera aussi que les efforts sont concentrés «sur les moyens de faire avancer la mise en application de la résolution 2254 du Conseil de sécurité (adoptée à l'unanimité le 18 décembre 2015) qui relève de mon mandat, avec l'espoir que cela puisse aboutir à un processus politique mené par les Syriens, contrôlé par les Syriens et facilité par les Nations Unies».

N. K. et Agences