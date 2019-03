Conférence de solidarité avec le peuple sahraoui en Afrique du Sud : Que cesse l’occupation marocaine !

Les travaux de la première journée de la conférence de solidarité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) avec le Sahara occidental occupé ont débuté, hier à Pretoria, avec la participation de l’ensemble des États membres de l’organisation régionale et de pays amis de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Abritée par le centre des conférences du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d’Afrique du Sud, cette conférence de solidarité a réuni, pour sa première journée, les ministres des Affaires étrangères des 16 pays membres de la Communauté ainsi que de hauts représentants de pays amis de la RASD, notamment le Nigeria, le Venezuela, Cuba et Kenya. L’Algérie, conviée également à ce symposium, est représentée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et une délégation de parlementaires.

Selon le programme remis à la presse, des chefs d'Etat et de gouvernement du continent africain, des personnalités et des responsables de partis politiques d'Afrique, d'Amérique latine, d’Europe et d’Asie ainsi que des acteurs de la société civile solidaire avec la République sahraouie seront présents à cet évènement prévu sur deux jours.

La délégation sahraouie est rehaussée par la présence du président de la République et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, arrivé dimanche soir, à la tête d'une importante délégation officielle dont le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek. Le coup d’envoi de cette conférence a été donné par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Lindiwe Sisulu, suivie par l’intervention de la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, qui est également présidente du Conseil des ministres de la SADC.

Au titre de la première journée, une communication du ministre sahraoui des Affaires étrangères et une présentation d’une vidéo sur le Sahara occidental occupé.

Les travaux se poursuivaient dans l’après-midi en deux ateliers distincts consacrés aux thèmes du rôle de la communauté internationale dans l’assurance de l’application de toutes les résolutions et décisions des Nations unies et de l’Union africaine sur le Sahara occidental, y compris le renforcement des mesures contre l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental. Ce groupe de travail sera animé par l’ancien président de la République fédérale du Nigéria, Olesegun Obasanjo.

Le deuxième groupe de travail se focalisera, quant à lui, sur le renforcement de la solidarité internationale avec le peuple du Sahara occidental afin de garantir son droit à l’autodétermination.