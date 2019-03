Tizi Ouzou : slogans habituels

Plusieurs centaines de travailleurs de secteurs économiques et des services affiliés à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) auxquels se sont joints plusieurs dizaines de citoyens ont marché, hier à Tizi-Ouzou, pour exprimer leur totale adhésion au mouvement populaire et exiger le changement radical du système politique en Algérie.

Cette marche à laquelle a appelé l’Union de wilaya de Tizi-Ouzou de la Centrale syndicale s’est ébranlée à partir du stade 1er Novembre pour sillonner les principales artères de la ville et atteindre ensuite la placette de l’olivier. «Système dégage» pour une 2e République», «pour le respect de la Constitution et de la volonté populaire» sont là les principaux slogans scandés à gorges déployées par les manifestants tout au long de cette marche qui s’est déroulée pacifiquement et dans une parfaite ambiance. Même slogans ont été transcrits sur pancartes et autres banderoles brandies par les marcheurs représentants plusieurs secteurs et établissements publics, à l’image de la Cnac, Ansej, Cnas, la Casnos, la Cnr… Les patriotes de la wilaya de Tizi-Ouzou ont de leur côté marché le même jour pour exiger le changement radical du système politique et le respect de la première loi du Pays.

La manifestation des patriotes de Tizi-Ouzou s’est ébranlée de la placette de l’ancien abattoir pour arriver à la placette du musée en sillonnant les principales ruelles de la ville des genêts. Des slogans revendicatifs habituels du mouvement populaires ont été scandés par ces patriotes durant leur manifestation de soutien au mouvement de protestation en cours dans notre pays pour le changement et le respect de la Constitution.

De leur côté, les fonctionnaires de la commune du chef lieu de wilaya ont observé le même jour un sit-in devant le siège de cette municipalité pour réitérer leur engagement au coté du mouvement populaire et l’amélioration des conditions sociaux professionnels de tous les travailleurs des communes. Les travailleurs de cette commune sont également entrée depuis hier en grève de trois jours pour les mêmes revendications et ce à l’appel du Syndicat autonome SNAPAP.

Bel. Adrar