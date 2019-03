Les travailleurs des APC rejoignent le mouvement populaire : « Oui au dialogue, oui au changement »

Après plus d’un mois de mobilisation populaire la place de la Grande Poste ne désemplit pas. Jour après jour, la cadence semble garder le même rythme, avec à chaque fois, un corps de métier, une profession ou un mouvement de jeunes. En groupe ou en famille, des grappes de citoyens viennent occuper les marches de l’imposant édifice et des espaces alentours, entonnant des chants patriotiques et brandissant des pancartes portant différents slogans, dans l’espoir de faire entendre leur voix.

Hier, lundi, c’était au tour des employés municipaux de se manifester. En effet la Fédération nationale des travailleurs municipaux a annoncé, dans un communiqué rendu public la veille, sa décision d’organiser une marche nationale lundi à Alger-Centre, pour appeler à un changement du système politique et soutenir le mouvement populaire né le 22 février dernier.

Il faut dire que cet appel à une marche nationale intervient après les grèves organisées et les sit-in observés par les travailleurs devant les sièges de leurs APC dans plusieurs wilayas du pays. bien organisés, les travailleurs ont convergé dès les première heures de la matinée vers Alger centre pour dénoncer la situation qui règne dans leur secteur d’activité, et les très mauvaises conditions socio-économique qu’ils vivent. «Nous faisons partie des travailleurs les plus vulnérables et les plus pauvres du secteur public sur le territoire national», a crié Mohamed un agent de l’APC la commune de Oued Koreich, affirmant que jusque là, «personne ne nous entendait».

Il est 11h à peine lorsqu’une foule extrêmement compacte a rempli les rues, convergeant vers la Grande Poste qui est déjà bondée de monde et où domine, comme chaque jour, les couleurs du drapeau algérien. Une foule brandissant des banderoles et des pancartes ou l’ont peut lire : «Finie l’ère de la corruption», «Pour un système qui garantit la liberté du droit syndical», «Oui au dialogue, oui au changement» ou aussi «Nous sommes le peuple».

Pour leur part, les manifestants venus des wilayas avoisinantes à l’image de celles de Boumerdés et de Tizi-Ouzou sont présents en force. «Nous sommes là pour porter main forte à nos confrères et exprimer haut et fort nos revendications qui s’inscrivent pleinement en droite ligne dans celles du mouvement populaire» a affirmé Youssef. Des citoyens ont également gagné la manifestation. Des jeunes pour la plupart, qui ont animé ce rassemblement avec leurs chants patriotiques algériens. Les manifestants ont tenu à insister sur le caractère patriotique de leur action en entonnant l'hymne national Kassamen et le chant des moudjahidine «Min Djibalina».

Les communaux ont tenu à affirmer que cette manifestation n'arborait aucune couleur politique et ne répondait à aucun encadrement partisan. Un autre protestataire a tenu a exprimer sa fierté d’appartenir a ce «Fakhamet Echâab» (son excellence le peuple) il soulignera que les algériens qui ont affiché durant ces manifestations, un esprit de maturité, de civisme et de fraternité jamais recensé à l'échelle mondiale. «On exige le respect de la volonté du peuple, le départ du système, une deuxième République démocratique, de justice et des libertés», a-t-il dit.

En fin d'après-midi, la foule était toujours présente. Le dispositif policier installé pour garantir le maintien de l'ordre n'a pas eu à intervenir, ce qui confirme à la fois les intentions pacifiques des manifestants «La police n'utilise plus les gaz lacrymogènes depuis plusieurs semaines» affirme Salim, un jeune de 22 ans qui habite Place Maurice Audin l’épicentre des rassemblements. Pour lui, à part le vendredi où la circulation est coupée, l’ambiance est des plus normales, si ce n’est festive, de par les nombreuses manifestations ponctuées de chants, applaudissements et youyous qui émaillent désormais le quotidien de son quartier

Sarah A. Benali Cherif

------------------------------

Les architectes et les personnels de la santé observent un sit-in

Les architectes ont observé, hier à la place de la Grande Poste à Alger, un sit-in de protestation pour revendiquer le changement du système et soutenir les revendications du mouvement de protestation populaire. De leur côté, les employés du secteur de la Santé ont observé des sit-in de protestation à travers plusieurs établissement hospitaliers d'Alger pour revendiquer «le changement du système», «le respect de la Constitution» ainsi que le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Ces protestataires, parmi lesquels figurent des médecins, des paramédicaux et des fonctionnaires, ont exigé d'assurer les moyens médicaux au profit des établissements hospitaliers, en vue d'une meilleure prise en charge des malades. Des communes de plusieurs wilayas, à l'image d'Ain Defla, Blida, Médéa, et Tipasa, ont connu des mouvements de protestations similaires, pour exiger «le changement du système» et des «réformes radicales», ont constaté les correspondants de l'APS sur place. Les manifestants ont brandi, lors de ces sit-in de protestation qui soutiennent le mouvement populaire, des slogans qui exigent «un changement radical» au sein du système» et le départ de plusieurs des visages politiques.