Situation politique : Promouvoir une solution politique

Au fur et à mesure que différentes franges de la société investissent la rue dans la continuité des manifestations pacifiques du mouvement populaire pour le changement, l’effervescence qui s’empare de la scène politique va crescendo. Il en ressort une série de propositions et de contre-propositions, ainsi que des prises de position le plus souvent divergentes.

c’est le cas notamment au FLN et au RND au sein desquels des déclarations des porte-pâroles ont été démenties par la hiérarchie. Il y a aussi des crises internes à l’exemple de celle du FFS, telles des répliques qui succèdent à un séisme. L’ambiance qui agite beaucoup de partis est faite d’une succession de soubresauts et de rebondissement sur fond de querelles idéologiques certes, mais aussi de repositionnement des uns et des autres dans le contexte global que vit le pays. Un contexte ou les concessions semblent difficiles à consentir au profit d’une démarche consensuelle approuvée et validée par tous.

Dans cette perspective, les députés indépendants et Non- inscrits ont saisi par écrit le président de l’APN, Mouad Bouchareb, auquel ils demandent de «convoquer une séance extraordinaire pour examiner la conjoncture actuelle, élaborer un communiqué et prendre les mesures adéquates (…) Des mesures qui soient à la hauteur des aspirations de notre peuple et de l'avenir de notre pays». Ce sont là les termes du communiqué signé par le président du groupe des indépendants, Osmani Lamine et le président des Non-inscrits, Nazih Berramdane. Il exige aussi que cette séance extraordinaire soit diffusée en direct sur les chaînes de télévision publique et privée.

En attendant la réponse de M. Bouchareb à cette requête, d’autres sources font état de la démission des élus du FFS, dans deux chambres du Parlement devant intervenir avant la fin de la semaine. Ce que réfute catégoriquement une source proche de la direction de ce parti. Une direction qui bute, indique-t-on à des «problèmes de fonctionnement». Notre source affirme que la décision d’une démission collective des députés et sénateurs relève des prérogatives du Conseil national du parti devant se réunir la première quinzaine du mois prochain.

A propos de l’APN, certaines voix réclament tout bonnement sa dissolution. C’est notamment le vœu du président du parti Talaie El Houriet Ali Benflis. Signataire de la feuille de route de sortie de crise proposée par une partie de l’opposition revendiquant l’application de l’article 107 de la Constitution, Benflis a rendu hier sa propre plate-forme au nom de son parti où il propose notamment le retour au processus électoral dans les limites du temps nécessaire à la mise en place du nouveau mécanisme électoral. Il préconise en outre l’installation d’une instance présidentielle sous forme de triumvirat avec un président et deux vices présidents au auront pour mission «de gérer le pays par ordonnances. Cette proposition de M. Benflis a-t-elle des chances de se muer en réalité ?

Pour l’instant, l’éventualité d’une dissolution du Parlement est catégoriquement exclue dans l’agenda des pouvoirs publics intransigeants sur le principe de la continuité des institutions de l’Etat au non.



Hamrouche ne sera pas candidat du FLN



D’autres personnalités se sont prononcé «Je regrette que les soutiens et l’entourage du Président de la République fassent preuve d’ingratitude alors qu’ils ont été à l’origine de la situation actuelle», a déclaré l’ancien secrétaire général du FLN, Amar Saadani, dans un entretien à un site électronique. Il fustige les zaouias, les imams, des ministres, des directeurs et des ambassadeurs qui se sont éloignés, aujourd’hui du Président de la République alors qu’ils ont porté «son burnous depuis 20 ans».

En outre, Saadani a soutenu que le FLN «peut présenter au moins trois candidats à la prochaine présidentielle : Abdelaziz Belkhadem, Abdelmadjid Tebboune et Mouloud Hamrouche. «Ils peuvent se présenter au nom du parti. Nous ne pouvons pas soutenir un candidat qui n’est pas militant du FLN» a t-il dit. la réaction de l’une de ces personnalité, Mouloud Hamrouche, en l’occurrence ne s’est pas fait attendre. «Je souhaite porter à la connaissance de l’opinion publique, aux animateurs de ces réseaux sociaux et aux rédactions de ces sites d’information que je ne suis nullement candidat. Je ne serai pas candidat à d’éventuelles instances de transition ni à de futures élections quelles que soient leur nature, leurs échéances et leurs conditions» a très vite réagi en effet l’ex-chef du gouvernement.

Karim Aoudia