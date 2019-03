La décision a été prise par la direction d’Algérie télécom : 26.000 employés bénéficient d’une augmentation de salaire

L’entreprise publique Algérie Télécom a accordé une augmentation de 13% sur le salaire de base de son personnel. La décision a été prise par le PDG de l’opérateur historique de téléphonie fixe, et ce selon la note signée dimanche, par son premier responsable, M. Adel Kheman. Validée par la ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda-Imane Faraoun, ladite hausse entrera en vigueur à partir du 1er avril prochain. À cet égard, Il convient de noter que cette augmentation a été décidée suite aux «bons résultats financiers jamais réalisés par l’entreprise», toujours selon la note publiée par les services de l’opérateur national.

Une augmentation qui serait due au contenu de l’accord paraphé entre la direction d’AT et le partenaire social, il y a quelques années déjà, si l’on se réfère au fait que l’accord portant augmentation de 30% du salaire de base a été conclu en juin 2011. «Une première tranche de 17% a été accordée aux salariés, le 1er janvier 2012.

La deuxième tranche de 13% était tributaire des résultats de l’entreprise», est-il ainsi stipulé, soulignant qu’en 2018, «nous avons réalisé et dépassé les objectifs fixés. Le chiffre d’affaires d’Algérie Télécom a dépassé les 100 milliards de dinars. Le résultat net a également augmenté», s’est félicitée la direction d’Algérie Télécom, non sans mettre en évidence que «cette hausse est amplement méritée pour les 26.000 salariés de notre entreprise».

Il faut savoir que la décision d’accorder la deuxième tranche de l’accord salarial de 2011 survient alors que le syndicat de l’entreprise a adressé, le 19 février dernier, une plateforme de revendications au PDG de l’opérateur historique.

Parmi ces revendications, jugées toutefois irréalisables par la direction, figure une augmentation des salaires de 10% pour les cadres supérieurs, 20% pour les cadres et 30% pour la «maîtrise et l’exécution», la «révision des conditions d’accès aux postes à responsabilités», ainsi que pour la revalorisation de différentes primes, telles que celle destinée pour les transports, les nuisances et les astreintes.

Leader sur le marché algérien des télécommunications, Algérie Télécom connaît une forte croissance.

Cette position s’est construite par une politique d’innovation forte adaptée aux attentes des clients et orientée vers les nouveaux usages. AT est une société par actions à capitaux publics opérant sur le marché des réseaux et services de communications électroniques. Sa naissance a été consacrée par la loi 2000/03 du 5 août 2000, relative à la restructuration du secteur des Postes et Télécommunications, séparant, ainsi, les Activités postales de celles des Télécommunications.

C’est dans ce sillage, que la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique avait, récemment, révélé, à la presse, faut-il le rappeler, que le groupe algérien de télécoms consacrera pas moins de 184 milliards d’investissements techniques, un chiffre qui ne concerne pas le déploiement dans les zones enclavées, qui sera supporté, cette année, par le service universel. Houda-Imane Faraoun avait, par ailleurs, précisé que la somme en question sera consacrée, notamment à l’assainissement du réseau urbain d’Alger, l’investissement sur le FTTH (Internet haut débit en fibre optique), la finalisation des nouveaux câbles sous-marins et l’acquisition d’équipements satellitaires.

Et d’indiquer, notamment, qu’une autre enveloppe de 23 milliards de dinars sera destinée au volet formation, rappelant, à ce sujet, que le groupe Algérie Télécom a investi, depuis 2014, une somme globale de 294 milliards de DA, et ce pour l’acquisition d’équipements visant à améliorer davantage les prestations de service pour les citoyens.

Sami Kaïdi