RND : « Promouvoir une solution politique »

Le Rassemblement national démocratique (RND) a appelé, dimanche soir à Alger, sa base militante «à se mobiliser, pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité du pays, et promouvoir une solution politique», afin de sortir le pays de cette situation.

Dans le communiqué final qui a sanctionné la réunion des secrétaires des bureaux de wilaya avec le bureau national du rassemblement, présidée par le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, le Rassemblement national démocratique (RND) a appelé «sa base militante a se mobiliser sur le terrain, en vue de sensibiliser les citoyens quant à la nécessité de préserver la stabilité du pays et promouvoir une solution politique pour la situation actuelle que vit le pays». La même source a souligné «l’attachement des militants et militantes du parti aux décisions souveraines prises lors du 5e congrès tenu en 2016 et leur appui à la lettre adressée par le secrétaire général du parti aux militants du RND, le 17 mars dernier, dans laquelle il avait appelé à des concessions susceptibles de convaincre les citoyens, et notamment l’opposition, à l’effet de participer à la transition démocratique harmonieuse prônée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour permettre à l’Algérie de surmonter cette crise politique actuelle».

Les participants à cette réunion ont apporté leur soutien «absolu» au secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, «élu lors du 5e congrès du parti à la majorité absolue», lui réitérant leur appui «indéfectible». «Ils ont également dénoncé avec vigueur les tentatives de déstabilisation du parti», note le communiqué.