APN : appel à une séance extraordinaire

Le groupe parlementaire des indépendants et les Non-inscrits à l’Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, dimanche soir, le président de la chambre basse du Parlement, Mouad Bouchareb, à convoquer une séance extraordinaire, pour «examiner la conjoncture actuelle et prendre les mesures adéquates qui répondent aux aspirations du peuple».

«Vu le mouvement populaire de grande envergure que connaît notre pays et en notre qualité de représentants du peuple, appelés à soulever ses préoccupations et ses revendications, nous vous demandons de convoquer une séance extraordinaire, pour examiner la conjoncture actuelle, élaborer un communiqué et prendre les mesures adéquates, en vertu des prérogatives que nous confère la loi, des mesures qui soient à la hauteur des aspirations de notre peuple et de l’avenir de notre pays, la séance devant être diffusée en direct sur les chaînes de télévision publiques et privées», précise un communiqué conjoint, dont une copie est parvenue à l’APS, signé par le président du groupe des indépendants, Osmani Lamine, et le président des Non-inscrits, Nazih Berramdane.

La demande portant convocation de cette séance extraordinaire intervient, en application des dispositions de la Constitution, notamment en son article 115, en vertu de l’article 05 de la loi 01/01 relative à la qualité de membre au Parlement.