Start-up Skygate : des solutions innovantes

Une cérémonie de lancement de la start-up «Skygate : Most Advanced Operating System in the World» a été organisée, hier, à la salle de conférences de la wilaya d'Alger. En effet, les experts ne cessent d’attirer l’attention des pays pour accorder davantage une importance au développement des start-up qui constituent aujourd’hui, l’un des leviers pour dynamiser la croissance économique d’un pays et ouvrent de nouveaux horizons. Bien qu’en Algérie l’environnement soit très difficile, on constate que certaines start-up s’illustrent et démontrent qu’il est très possible de relever le défi. Ces start-up redonnent de l’espoir et permettent de croire encore au potentiel existant chez nous.

D’ailleurs, la start-up Skygate est un véritable exemple de réelle réussite. Elle est créée dans le cadre du projet ELIP (Entrepreneurship Leadership and Innovation Program), initiée par GEN Algeria (Global Entrepreneurship Network), avec le soutien du Middle East Partnership Initiative – MEPI, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et des Mines, cette rencontre a constitué une occasion idoine pour présenter aux potentiels clients les services et produits de la start-up Skygate Genisys qui apportent des solutions innovantes destinées aux entreprises et aux développeurs sur les plans économique, technologique, des services, santé et autres, et de démontrer ainsi que le marché algérien offre la possibilité de croissance et de développement d’une entreprise. S’exprimant en marge de cette rencontre le responsable de cette start-up, Hirech Baghdad, a exprimé sa pleine satisfaction quant au progrès qu’a enregistré son entreprise depuis sa création, en 2018, à ce jour. Il a indiqué que «les entreprises perdent beaucoup d’argent et du temps pour la création de solutions, mais à travers le produit que nous proposons ce problème sera résolu carrément».

Il dira dans ce sens que «la plupart des systèmes d’exploitation sont basés uniquement sur le noyau Linux mais par contre le nôtre est basé sur un nouveau noyau qui est plus stable et plus optimisable donc plus sécurisé». Il a estimé que ce nouveau produit créé en Algérie va connaître une «success story» non seulement au niveau national mais également au niveau international.

En réponse à une question de connaître les entreprises ciblées, il a précisé qu’«on vise entre autres, celles qui sont dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), les banques».... Il y a lieu de rappeler que dans une déclaration à El Moudjahid, Stéphane Talleneau, directeur général de Total Lubrifiants Algérie, avait déclaré que «le développement et l’accompagnement des start-up sont nécessaires pour le développement d’une économie et le renforcement du tissu industriel et la création d’emplois. J’ai constaté qu’il y a énormément de jeunes Algériens porteurs de projets et d’idées innovantes. Donc, il suffit juste de les encourager, les accompagner par un financement pour concrétiser leurs idées sur le terrain».

Makhlouf Ait Ziane