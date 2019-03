Promotion des exportations : 130 carnets « ATA » livrés par la CACI en 2018

La Chambre de commerce et d’industrie a tenu, hier à l’École supérieure algérienne des affaires, une journée d’information sur le carnet ATA, document de passage en douanes en suspension des droits et taxes.

En marge de cet évènement, Ouahiba Behloul, directrice générale de la CACI annonce que l’année 2018 a connu la livraison de 130 carnets ATA, et note une évolution «timide» par rapport aux années précédentes. D’autres pays, à l’instar de l’Allemagne, délivrent environ 20.000 carnets par an. A propos des frais de l’émission de ces documents, la responsable de la CACI explique qu’ils sont de 15.000 DA en plus de 1% de la valeur de la marchandise, et 19% de la TVA. De son côté, Adel Habsa, sous-directeur au niveau des Douanes indique que les marchandises éligibles sont celles présentées ou commercialisées dans le cadre des expositions, foires, congrès ou des manifestations similaires.

Quant aux produits exclus de l’obtention du carnet ATA, le même responsable cite les équipements matériels destinés à l'exécution des travaux, transformés ou exportés pour réfection, ainsi que les produits périssables. Le document, explique le même responsable, peut remplacer la déclaration douanière et servir aux opérations et franchissements douaniers. Les avantages de ce système sont la suspension des droits de douane, la caution est remplacée par la garantie internationale qui est prise en charge pour l'Algérie par la Caci, ainsi que la simplification de la déclaration douanière. Les marchandises éligibles au carnet ATA sont, d'après le conférencier, ceux destinés aux foires et expositions et non à la vente afin de faire connaître les produits algériens qui doivent être exportés et réimportés en l'état. L'autre catégorie des produits éligibles sont les matériels professionnels importés dans le cadre de la production qui sont à caractère scientifique, culturel, et les véhicules aménagés, tels que les camions pour la transmission audiovisuelle.

Ce document douanier international permet pendant sa validité, l'exportation temporaire de marchandises dans les 78 pays signataires de la convention internationale d'admission temporaire avec réduction des formalités douanières et suspension des droits de douanes et taxes exigibles. Ce système de droit international est consigné dans la Convention d'Istanbul de 1990 que l'Algérie a ratifiée en 1998.

