L’entrefilet : Désenclavement culturel

Durant les deux semaines de vacances, les enfants d’Adrar et de la région connaîtront un vrai désenclavement culturel. La caravane "Lecture en fête" s’est ébranlée dimanche dernier d’Adrar pour sillonner les différentes dairas de la wilaya et offrir aux enfants un espace d’expression et de développement de leur sens de créativité.

La caravane regroupe diverses activités culturelles, dont des ateliers de dessin, de lecture, de travaux manuels, de calligraphie arabe, et de jeux d’illusionnisme, a indiqué le directeur de la Culture de la wilaya, Hassen Bahidi.

L’initiative permettra aux élèves de s’adonner à leurs activités culturelles favorites dans un cadre détendu et de profiter ainsi utilement de leurs vacances avant de rejoindre les bancs de classe avec un souffle nouveau, a-t-il ajouté. Le départ de la caravane a été donné au niveau de la bibliothèque de lecture publique de la commune d’Adrar, en présence d’un public nombreux d’enfants accompagnés de leurs parents qui ont accueilli favorablement cette initiative, à la fois éducative et récréative. Les enfants dans les communes traversées auront le loisir d’apprécier une palette diversifiée d’activités culturelles, artistiques et récréatives.

R. C.