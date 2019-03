Les Femmes Vaillantes, Récits de Marie-Claude Radziewsky : Un livre de référence, un message d’espoir

D’abord un «mot» sur l’auteure du livre : celle-ci a été qualifiée par la préfacière, Grine Larrazabal Iturregui, de «femme extraordinaire, avocate du FLN et défenseur de l’illustre Ben Bella, ayant participé à mille combats légaux», ensuite, sur son livre qui traite des femmes algériennes maltraitées, non seulement en racontant leur lutte, mais aussi en envoyant un message d’espoir. Pour être plus prosaïque, c’est l’histoire de dix femmes qui, ayant souffert de misogynie, de manque de liberté et de vexations imposées par la tradition ou par une interprétation controversée des préceptes de la religion, ont été capables de triompher. Interviewées par Marie-Claude Radziewsky, «chacune raconte son parcours avec fluidité».

L’auteure ajoute des dialogues «délirants remplis d’humour et d’humanité». Toutes ces femmes sont, selon la préfacière, «un exemple à suivre», ainsi que, écrit-elle, «l’auteure nous le fait savoir». Et notre préfacière d’ajouter en substance : «Ces récits de domination machiste et du courage nécessaire pour la vaincre font de ce livre une référence pour le lecteur».

L’auteure, quant à elle, fournira davantage de détails concernant ses récits. Du reste, elle ne se privera pas d’exprimer toute son admiration pour les personnes interviewées. Qu’on en juge à travers les propos ci-après : «Relater l’histoire de ces dix femmes que j’ai admirées et aimées me procure un immense plaisir. Elles étaient vouées à une existence de brimades et ont réussi à surmonter les obstacles puis se sont forgées un trajet distinct. Leur point commun est la réussite, telle que chacune la concevait. Mon souhait est que ces histoires incitent d’autres femmes maltraitées à se rebeller. La décision est ardue et le chemin tortueux, mais la victoire finale est éblouissante.

À noter que les récits exposés dans cet ouvrage sont tous inspirés d’histoires réelles. Mais dans certains d’entre eux, des circonstances et des noms ont été modifiés par souci de discrétion.

Les Femmes Vaillantes , Récits de Marie-Claude Radziewsky ; Casbah Editions, Alger 2018, 284 pages

Kamel Bouslama