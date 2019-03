Exposition des œuvres du grand artiste allemand Otto Dix au MAMA : Exploration de la peinture germanique

L’ambassade d’Allemagne en Algérie et l’Institut Goethe ont organisé une exposition de l’artiste peintre allemand Otto Dix, au Musée public national d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMA) à Alger.

Dans cette galerie d’exception, une centaine d’œuvres de l’artiste peintre sont placardés dont la thématique principale des œuvres est la guerre et ses horreurs.

L’expérience de la première guerre mondiale a hanté Otto Dix toute sa vie et influencé durablement son travail. Plus de 600 dessins ont vu le jour rien qu’entre 1915 et 1918 sur les champs de bataille en Belgique, en France et en Russie.

Ces protocoles ainsi que ses souvenirs personnels ont constitué la base pour la publication en 1924 par la galeriste Karl Nierendorf de l’œuvre « Der Krieg » (la guerre). Cette documentation ne traduit pas seulement une description authentique de la guerre des tranchées dans les champs de bataille de la première guerre mondiale, mais démasque le moloch de la guerre en tant que tel. Le cycle existant en cinquante feuilles est souvent comparé aux « désastres de la guerra » de Goya. Il occupe un rang spécial parmi les œuvres principales de Dix et se place au centre de l’exposition. Lors de son allocution d’ouverture, l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz, a fait savoir que l’art ne donne pas de leçons comme c’est le cas de l’histoire, mais donne plutôt une autre perception du monde, notamment pour ce qui est de la thématique de la guerre qui a grandement influencé l’œuvre d’Otto Dix. « Considéré comme l’un des plus grands artistes plasticiens de l’Allemagne contemporaine, Otto Dix a été marqué par les deux guerres mondiales », a-t-elle noté.

Otti Dix ne s’attendait pas à pouvoir changer les gens. Cependant, il a pu, avec ses peintures et gravures sur la guerre, attirer la diffamation sur les nationaux-socialistes. Après la prise de pouvoir par ces derniers en 1933, il a été l’un des premiers professeurs à être démis de ses fonctions et interdit d’exposition.

Déjà précédemment, l’analyse de Dix des groupes marginaux de la société d’après-guerre, tel que les invalides de guerre ou les prostituées, a suscité le mécontentement et la protestation de ces contemporains. Les exemples montrés dans cette exposition de son ouvrage « Kritische Grafik » (graphique critique) le prouvent. Le jeune Dix avait dit un jour : « Je serais soit notoire, soit célèbre ». Il fut les deux.

Kader Bentounès