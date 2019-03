Classes d’examen : Le moment propice pour les révisions

Les vacances du deuxième trimestre sont le moment idéal pour se lancer dans les révisions afin de rattraper le retard accusé ou avancer dans le programme. L'important, c'est de bien s'organiser. Pour éviter que les innombrables dates historiques et formules mathématiques et chimiques s'emmêlent et se compliquent il n'y a qu'une seule solution : être à jour ! Chaque candidat adapte son temps de travail en fonction de ses lacunes notamment, pour certains, des retards accumulés dans quelques matières. Pour cela, chaque élève a son propre planning. Révision en groupe ou en solo, les avis divergent. Rania, élève au lycée Okba, série maths, stresse. Bien qu’elle soit studieuse, elle estime qu’elle a entamé ses révisions tardivement, l’idée de l’échec la hante. « Certes, j’étais à jour par rapport à mes cours depuis le début de l’année, mais je viens d’entamer mes révisions. Je me sens perdue, pas question pour moi de prendre du répit, c’est jusqu’à la veille des examens », nous confie-t-elle. Elle opte pour la révision en solo qui, selon elle, est plus fructueuse. « Outre les cours de soutien, je préfère réviser toute seule pour mieux assimiler. Le travail en groupe ne m’arrange pas trop, c’est une perte de temps », précise-t-elle.

Samia en classe de mathématiques, n’est pas de cet avis. Elle a tracé son planning de révision avec ses copines durant ces vacances de printemps et préfère réviser en groupe. « C’est plus bénéfique », nous dit-elle. Avec mes deux camarades, Lina et Nayla, nous avons établi la liste des matières et des notions que nous devons aborder et un planning de travail précis », souligne-t-elle. Elle a invité ses deux camarades avec l’autorisation de ses parents et les leurs, à s’installer chez elle sans toutefois prévoir un rythme aussi infernal qu'intenable. « L'avantage des vacances, c'est d'avoir le temps d'alterner repos et révision pour éviter toute saturation », rajoute-t-elle !

Pour les trois filles, le travail en groupe permet de mieux réviser. C’est en effet un des facteurs de réussite de la scolarité. « Chacun de nous fait rappeler à l’autre ce qu’elle peut oublier ou négliger par moment. Seulement il faut du sérieux en ce moment de révisions», disent-elles. S’agissant de la méthode de travail, les trois candidates au bac se basent sur la révision des matières à haut coefficient telles que les mathématiques et la physique-chimie en s’entraînant sur d’anciens sujets à traiter. « Plus on travaille les sujets, plus on multiplie nos chances», estiment-elles. Et d’ajouter, : «Il existe beaucoup de sites internet qui, par niveau ou par matière, nous permettent d'accéder à une multitude d'annales, fiches de révisions et même documentaires pouvant aider à la compréhension de certains sujets de sciences de physique ou d'histoire par exemple. Ces sites sont à 100 % gratuit ; leur seul objectif, c'est la réussite de l’élève », soulignent-elles.

