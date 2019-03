Vacances scolaires : Un programme riche en couleurs

Les écoliers sont en vacances depuis jeudi dernier. Les compositions du deuxième trimestre achevées, ils mettent de côté, momentanément, en attendant la fin de l’année, leurs livres et toute l’artillerie scolaire, en faveur d’un repos bien mérité.

On oublie tout : les révisions, les exos, les mises en garde désobligeantes, incontrôlées, les dérapages, parfois, aussi, des parents et les engueulades des enseignants, très pointilleux et disposés à sévir, chacun à sa manière bien entendu, en réponse à tout faux pas ou « égarement » des élèves, pendant pas moins de quinze jours. On s’amuse, laisse exploser sa joie de vivre et profite de ces moments de vacances, très attendus, pour se ressourcer et oublier l’ambiance des classes, au goût et au parfum de la discipline et du sérieux. La première semaine est dédiée, par excellence, au délassement et à la méridienne, d’autant plus qu’elle coïncide avec un climat printanier, à même de favoriser les sorties en famille pour prendre une bouffée d’oxygène. Des calendriers sont ficelés pour satisfaire les chérubins et surtout les encourager à fournir davantage d’efforts lors des prochains examens, et réaliser ainsi de meilleurs scores. Il faut dire qu’avec le métro en service et ses dernières extensions, avec l’ouverture des lignes Ali Boumendjel, la place des Martyrs et Ain Naâdja, Alger est devenue une plaque tournante des familles en quête de détente et de relaxation. Ces quartiers, connus non seulement pour leur vocation commerciale, comptent également des lieux de restauration qui attirent une grande foule en cette période. Les enfants sont gâtés avec ces sorties qui se terminent par des cadeaux qui leur sont offerts, comme cerise sur le gâteau, pour les encourager à avoir de meilleures notes lors des prochaines épreuves. Il faut signaler par ailleurs que le jardin d’essai ainsi que le parc de loisirs de Ben Aknoun et les parcs zoologiques privés, créés au niveau de certaines wilayas, ne chôment pas ces jours-ci avec tout ce monde hétéroclite qui défile sur ces sites. Pour sa part, l’établissement Art et Culture revient, comme à chaques vacances, avec un programme riche et varié au profit des enfants à travers des caravanes et des sorties récréatives, demain et jeudi prochain, au niveau des forêts de Ben Aknoun et de Baïnem, un programme «musique de la rue» qui sillonnera plusieurs places publiques et enfin du théâtre pour les bambins au niveau des Sablettes, des maisons des arts et centres culturels. Ces activités culturelles et artistiques, à vrai dire, tout comme les sorties organisées par les parents ne peuvent être qu’un signe d’encouragement pour les élèves pour donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est en tout cas l’avis de cette mère de famille qui a accompagné ses deux enfants scolarisés qui ont eu de bonnes notes. «C’est ma manière de cultiver en eux la persévérance et le perfectionnement, et ceci leur fait énormément plaisir et à nous aussi comme parents», dira-t-elle.

Samia D.