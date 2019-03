Année scolaire 2018-2019 : Amélioration des résultats des trois paliers

L’inspecteur général du ministère de l’Education nationale, Nedjadi Messeguem, a affirmé, hier à Alger, que les conditions «ordinaires» ayant caractérisé le deuxième trimestre de l’année scolaire 2018-2019 ont permis d’enregistrer une amélioration des résultats des trois paliers. S’exprimant lors d’une conférence de presse, animée conjointement avec la directrice de l’évaluation et de la prospection, Samia Mezaïb, M. Messeguem a précisé que les conditions de travail et de scolarité prévalant lors du deuxième trimestre étaient «ordinaires», ce qui a mené à une nette amélioration des résultats des devoirs et des compositions, tous paliers confondus, notamment les résultats des mathématiques et de lettres arabes. Passant en revue les résultats scolaires, Mme Mezaïb a, pour sa part, prévu une hausse du taux des élèves ayant obtenu la moyenne par rapport aux résultats du premier trimestre, soulignant que certains résultats «n’ont pas encore été introduits dans la plateforme numérique». La directrice a avancé le nombre de 24.000 établissements scolaires (soit 92%) qui «ont saisi les notes des élèves dans la plateforme numérique, l’opération étant toujours en cours», relevant que 85,79% des élèves de la deuxième année primaire ont obtenu la moyenne, contre 85,94% en troisième année, 84,91% en quatrième année et 96,38% en cinquième année. Concernant le cycle moyen, elle a fait savoir que le taux d’élèves de première année ayant obtenu la moyenne s’est élevé à 63,08%, la deuxième année (71,19%), la troisième année (72,16%) et la quatrième année (73,28%). Pour ce qui est du cycle secondaire, le taux d’élèves de première année qui ont eu la moyenne est de 64,82%, la deuxième année (71,65%) et la troisième année (44,50%). Commentant les résultats de troisième année secondaire, l’inspecteur général a affirmé que les résultats n’ont pas reculé par rapport au premier trimestre, ajoutant qu’ «il s’agit des élèves de terminale qui se focalisent sur le Bac et pas sur les devoirs et les examens».