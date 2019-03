Annaba : Séminaire sur le code des marchés publics

L’hôtel Sheraton a abrité hier les travaux d’un séminaire pédagogique consacré à «l’avenant entre instrument de gestion et risque juridique. Animée par un expert-formateur certifié en marchés publics, Sabri Mouloud, il dira que cette rencontre organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse a permis d’élucider un certain nombre de questionnements liés à la gestion des avenants et au respect strict des prescriptions réglementaires de ce dernier.

Le directeur de la CCI Seybouse, M. Khaled Haddad a indiqué que ce rendez-vous académique vise à apporter des éclairages concernant l’évaluation des projets à caractère public et leurs retombées financières, d’où la nécessité de situer et d’identifier les zones d’ombre dans le cas où la gestion de l’avenant présente réellement un risque juridique, notamment en matière pénale.

S’agissant du contenu de ce séminaire, le conférencier a fait le point sur le régime juridique applicable à l’avenant dans le cadre de la réglementation, à savoir anticiper les modifications, connaitre les marges de manœuvre que pourraient offrir les prescriptions réglementaires en termes de modifications généralement prévisibles, identifier les principaux aléas à l’origine des modifications contractuelles et connaître les limites de l’avenant et le risque juridique y afférent.

B. G.