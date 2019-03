Constructions inachevées : 380.000 bâtisses sans certificat de conformité

Quelque 380.000 bâtisses recensées à l’échelle nationale sont dans «l’irrégularité». Ces bâtisses sont, en effet, dépourvues de certificats de conformité, pour la simple raison que leurs propriétaires n’ont engagé, à ce jour, aucune procédure tendant à se conformer aux lois en vigueur, sachant que la date butoir pour ce faire est arrêtée au 2 août prochain. Après ce délai, tous les propriétaires des constructions non dotées des finitions nécessaires risquent de lourdes pénalités.

Il faut dire que les sanctions prévues par la loi 08-15 du 20 juillet 2008 vont des amendes, importantes, à la démolition des constructions non conformes et fermeture des locaux. Actuellement et même si le temps presse, tous les retardataires peuvent encore régulariser leurs situations, et ce, en se présentant —le plutôt serait le mieux— aux commissions se trouvant au niveau des daïras.

En effet, selon une source du ministère de l’habitat, ce département a instruits ses services d'accélérer, en coordination avec les directions de l’urbanisme et les APC, le parachèvement avant la fin du mois d’août 2019, du traitement des dossiers de mise en conformité des constructions inachevées et par voie de conséquence de délivrer aux personnes bénéficiaires leurs certificats de mise en conformité.

Pour rappel, les délais relatifs à la mise en conformité des constructions inachevées, fixés par les dispositions de la loi 08-15 du 20 juillet 2008, qui sont fixées au 2 août, ont été prorogés de trois ans, étant donné qu’ils étaient initialement prévus pour le 2 août 2016. La note adressée par le directeur général des Collectivités locales, aux walis, walis-délégués, chefs de daïra et présidents d’APC, souligne que cette prolongation vient suite aux «difficultés» rencontrées par différents walis et élus quant aux interprétations faites de l’instruction n°445 du 6 novembre, notamment de la fin des délais de mise en œuvre des dispositions de la loi 08-15 du 20 juillet 2008, fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, dont les délais ont expiré le 2 août 2016, non prorogés par la loi de finances de 2017. A noter, également, les dispositions de la loi 08/15 ont pour objectif de mettre fin à l’état de non-achèvement des constructions entamées mais aussi à mettre en conformité aux normes les constructions réalisées ou en cours de réalisation. Elles ont pour objectif également de fixer les conditions d’occupation et d’exploitation de celles-ci, tout en œuvrant à la promotion d’un cadre bâti esthétiquement et harmonieusement aménagé. A retenir, les constructions concernées sont toutes des édifices ou des ouvrages destinés à l’habitation, au commerce, aux services, au tourisme ou à l’artisanat, y compris les viabilités et les aménagements extérieurs, ainsi que les édifices, ouvrages et équipements publics inachevés qui sont en tout état de cause, dépourvus de permis de construire ou bien non conformes aux prescriptions du permis délivré. Signalons que, selon les modalités prévues par ce texte de loi, les constructions non achevées mais pourvues cependant d’un permis de construire peuvent bénéficier d’un permis d’achèvement. S’agissant des constructions achevées pourvues d’un permis de construire mais non conformes aux prescriptions de ce dernier, celles-ci peuvent être régularisées par la délivrance d’un certificat de conformité. Pour ce qui est des constructions achevées non pourvues d’un permis de construire, leurs propriétaires et les maîtres d’ouvrage de ces édifices peuvent bénéficier d’un permis de construire sous certaines conditions. Cela dit, et pour ce qui concerne les constructions non achevées et non pourvues d’un permis de construire, celles-ci peuvent être régularisées, sous conditions, par la délivrance d’un permis d’achèvement.

Ne sont, en aucun cas, concernées par cette régularisation, les constructions non éligibles à la régularisation —et qui, en conséquence, doivent être démolies aux frais du contrevenant— ainsi que celles qui grèvent les sites et les zones de protection prévus par les législations relatives aux zones d’expansion touristique, aux sites et monuments historiques, aux terres agricoles ou à vocation agricole, à la protection de l’environnement et au littoral dont les sites portuaires et aéroportuaires. Les propriétaires retardataires concernés par l’établissement des certificats de conformité ont donc moins d’un semestre pour se conformer à la loi. Actuellement, pas moins de 600.000 certificats ont déjà été attribués à leurs bénéficiaires, sachant que l’opération se poursuit toujours.

