Ligue 1 : Trêve internationale : USM Alger - RC Arbaâ en amical, aujourd’hui à Bologhine

L'USM Alger, leader de la ligue 1 algérienne de football, disputera aujourd’hui un match amical contre le RC Arbaâ, au stade Omar-Hamadi (Bologhine), pour meubler le vide engendré par la trêve internationale qu'observent actuellement différents championnats européens et africains, pour permettre à leurs sélections nationales de disputer les éliminatoires de l'Euro-2020 et de la CAN-2019. «Le coup d'envoi du match amical contre le RC Arbaâ sera donné à 17h00», a précisé la direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué, diffusé dimanche sur son site officiel. Cette joute amicale permettra aux camarades du gardien Mohamed-Amine Zemmamouche de garder la forme, en attendant la reprise de la compétition nationale, prévue les 1, 2 et 3 avril prochain. Les Usmistes, actuels leaders du Championnat, joueront, le mercredi 3 avril, un important derby algérois contre le CR Belouizdad.