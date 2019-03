Dans la lucarne : La violence revient

Le football est soumis aussi aux aléas du temps qui passe. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer dans nos compétitions sportives. Ailleurs, quelque soit le nombre de rencontres qui restent à jouer tout se passera comme au début des compétitions. C'est-à-dire sans problème. On avait, par le passé, des situations anachroniques ave l’amorce du dernier virage. C'est-à-dire qu’avec la phase retour, le jeu sur le terrain fait place aux «calculs» de toutes sortes. Chaque point perdu ne peut être récupéré. Ce qui fait que les clubs jouant pour les premières loges ou la relégation commencent à s’impatienter et provoquent dans la foulée «l’irréparable». On a parlé, le plus souvent, de coulisses, de combines, mais… C’est vrai que tout cela existe, mais on ne peut pas «cacher» la violence latente et même celle qui s’exprime ouvertement, notamment entre deux équipes qui s’affrontent entre-elles pour le leadership ou pour éviter de «sombrer». C’est ainsi que les observateurs sont en train de constater le retour de la violence dans le le championnat Amateur et même dans les divisions inférieures. Il y a quelques semaines déjà, nous avions vu comment le match entre l’US Chaouia et l’AS Khroub n’est pu aller à son terme en raison des violences qui avaient émaillé cette rencontre qui intéresse les khroubis qui jouent l’accession. Cette rencontre a été à rejouer, et ce sont les khroubis qui l’avaient emportée sur le score de 2 à 0. On avait pensé tout bonnement que tout s’est «tassé». Eh bien, ce n’est qu’un leurre ! En effet, dans le championnat Amateur (groupe Ouest), et pour le compte de la 25e journée, il y avait une affiche très importante entre le leader, l’OMArzew, et le dauphin, la JSMTiaret. Deux points séparent les deux larrons. Finalement, ce sont les olympiens d’Arzew qui l’avaient emporté sur le score de 2 à 1. Une victoire qui n’est pas passée inaperçue pour le public local. Il y eut des bagarres très intenses qui avaient occasionné plusieurs blessés parmi les policiers. L’équipe visiteuse n’a pu éviter le pire qu’en étant escortée hors de la ville par la police. Il faut dire que ces scènes de violence ne se justifient pas. On ne peut pas accéder ou éviter le purgatoire en usant de moyens «illégaux». La violence qui y règne dans notre football ne peut que semer la mort et le deuil au sein de nos familles. Ce genre de dépassements ne peuvent nullement faire les affaires de ceux qui veulent mettre les jalons d’un sport sans violence où le plus méritant atteigne ses objectifs. On avait énormément disserté sur la violence dans les divisons supérieures. Finalement, il n’en est rien. Elle a tendance à changer de divisions, même si elle existe partout. C’est le fait qu’elle ne soit pas bien médiatisée qui explique qu’on en parle pas beaucoup. Toutefois, et quelle que soit la division où l’on se trouve, on ne veut pas de cet épiphénomène qui n’aide pas notre football à aller de l’avant et aussi à inculquer des valeurs sûres à nos joueurs et partant, à notre jeunesse qui aime plus que tout la pratique du football.

Hamid Gharbi