CAN U23 – 2019 (Retour – Aujourd’hui à 17h), Algérie – Guinée équatoriale : Les Verts face à leur destin

La sélection Olympique sera hôte, aujourd’hui à 17h, au temple du football algérien (stade du 5-juillet), de son homologue équato-guinéenne. Une rencontre comptant pour la seconde manche du deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2019. Pour rappel, les deux formations se sont quittées, samedi dernier, sur un score vierge, à l’issue d’une partie très équilibrée dans l’ensemble. Un résultat assez favorable pour les poulains du technicien français Ludovic Batelli. Ainsi, après avoir opté pour la prudence à Malabo, le staff technique, qui connait un peu mieux son adversaire, choisira sans nul doute une stratégie de jeu portée sur l’offensive. Les camarades du sociétaire de SCO Anger, El Mellali, qui se sont procurés de belles opportunités de scorer au match aller déjà, tenteront de profiter des failles de la défense adverse pour s’imposer et passer au dernier tour de ces qualifications. Conscients de la mission qui les attend, les Verts ne jurent que par la victoire. Mobilisés depuis le 17 mars, date du début du regroupement de la sélection au centre technique de Sidi Moussa, les Algériens prennent très au sérieux cette rencontre. Malheureuse finaliste lors de la dernière édition au Cameroun (1-2 face au Nigéria), l’équipe nationale olympique veut absolument être présente au tournoi final, prévu en Egypte du 8 au 22 novembre prochain, pour essayer de remporter le trophée. La CAN 2019 est qualificative pour les Jeux Olympiques 2020. Les trois premiers seront présents à Tokyo, alors que le quatrième passera par les barrages pour espérer disputer le tournoi final au Japon.

Bien que le score de la première manche est favorable aux Verts, attention tout de même à cette sélection de la Guinée Equatoriale, qui renferme quelques bon éléments. Bien que l’adversaire semble prenable, les poulains du coach Batelli devront faire preuve de beaucoup de concentration, d’efficacité et surtout minimiser les erreurs défensives. D’autant plus que la fatigue risque de jouer de mauvais tours aux joueurs algériens, contraints d’effectuer deux longs voyages en quatre jours seulement.

De leur côté, les protégés de l’entraîneur Rodolfo Diaz ont fait le déplacement à Alger dans le but de jouer à fond leurs chances. A l’image de leur coach, ils y croient. «Je suis évidement déçu de l’issue de cette rencontre que nous avons dominée. Le score n’est pas juste. On méritait de marquer au moins un but et de gagner. Nous n’avons pas réussi à concrétiser nos efforts, malgré les occasions que nous nous sommes procurées face à une sélection algérienne qui a défendu en bloc, sans prendre de risque. Même si la tâche s’annonce difficile, la qualification est possible à Alger. Le score de zéro partout n’arrange aucune des deux équipes en réalité.

Les Algériens devront prendre des risques et se découvrir pour marquer. A nous d’en profiter», a déclaré le sélectionneur de la Guinée Equatoriale, à la fin de la rencontre à Malabo. A noter que cette confrontation sera dirigée par un trio d’arbitres Béninois. M. Louis Houngnandane sera assisté par ses deux compatriotes MM. Narcisse Kouton et Augustin Kougbemede. En cas de qualification, les Verts rencontreront lors du dernier tour de qualification le vainqueur de la double confrontation Gabon-Guinée. A Accra, les deux sélections ont fait match nul (0-0).

Rédha M.