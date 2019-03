Aujourd’hui, à 20h45, au Stade Mustapha-Tchaker, Algérie – Tunisie : Prendre confiance avant la CAN

La sélection nationale jouera, ce soir au stade Mustapha-Tchaker, un match amical de préparation face à son homologue tunisienne.

Ce sera l’occasion pour le sélectionneur national, Djamel Belmadi, de poursuivre sa revue d’effectif pour jauger de la forme et des aptitudes des joueurs à répondre à ses choix technico-tactiques et au plan de jeu qu’il préconise en prévision de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations Egypte-2019.

Si lors du match de vendredi passé, il a fait jouer une équipe, ce soir il fera jouer une autre sur la base des 26 joueurs retenus pour ces deux joutes. Comme il l’a fait savoir lors de la conférence de presse qu’il a tenue au CTN de Sidi Moussa au début du stage des Verts. Ainsi, les Bensabaini, Feghouli, Mahrez, benrahma, Bounedjah, Atal, Benlamri, Lakehal, Taider, Oukidja, Mandi et Hassani seront au rendez-vous de la très attendue opposition contre la Tunisie, dans un derby maghrébin qui promet. C’est une belle affiche qui ne manquera pas de drainer les grandes foules. Le stade Mustapha-Tchaker renouera avec l’ambiance des grands jours même s’il ne s’agit que d’une joute amicale. Tenus en échec face à la Gambie dans un match officiel qui ne comptait que pour du beurre pour les camarades de Halliche, qui ont, par ailleurs, outrageusement dominé l’équipe adverse sans se montrer vraiment efficaces devant les buts, cet autre rendez-vous sera l’occasion pour eux de se racheter. Belmadi ne veut perdre aucune seconde et profitera de chaque seconde avec les Verts pour mettre en place tout ce qu’il préconise, comme l’état d’esprit qui doit prévaloir au sein du groupe, stratégie de jeu, choix des joueurs sur lesquels il misera et comptera pour la CAN, programme de préparation et tout ce qui s’en suit. Il accorde une très grande importance à la rencontre amicale de ce soir devant un adversaire de qualité, réputé coriace et pas du tout facile à jouer, la Tunisie. Il aura l’embarras du choix pour composer un onze performant qui aura pour mission de démontrer de quoi l’équipe d’Algérie est capable. Parce qu’il est des plus importants pour lui, autant que pour les joueurs et le public algérien, de se rassurer, de prendre confiance et de séduire avant le coup d’envoi du grand tournoi du football africain des nations. Cela d’autant plu que l’EN doit absolument prouver qu’elle fait partie des meilleurs du continent, avec des sélections tels le Cameroun, l’Egypte, le Sénégal, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Ghana. Le tirage au sort se déroulera le 12 avril. Soit, très prochainement. Une fois ce dernier effectué, la FAF, en concertation avec le sélectionneur national, fera le nécessaire pour dénicher un ou deux autres matches amicaux face à des sélections africaines avant le début de la CAN. D’ailleurs, le manager de l’EN, Hakim Meddane, est déjà en Egypte avec son groupe de travail, afin de préparer le terrain aux Verts pour tout ce qui concerne leur camp d’hébergement lors de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations. Pour revenir au match d’aujourd’hui, on espère que Mahrez et ses coéquipiers montreront un bon visage et seront à la hauteur des attentes des supporters algériens. Quel onze présentera d’entrée Djamel Belmadi ? Quels seront ses choix tactiques ? A-t-il encore des doutes ou bien les a-t-il dissipés quant aux joueurs auxquels il accordera sa confiance pour mener l’Algérie à bon port lors de la Can-2019 ? On pourra avoir une idée dès cette joute face à la Tunisie, même si on estime que Belmadi n’est pas du tout prêt à dévoiler toutes ses cartes avant d’entamer la compétition officielle.

Mohamed-Amine Azzouz

Les 24 équipes qualifiées pour la phase finale :



Groupe A : Sénégal et Madagascar

Groupe B : Maroc et Cameroun

Groupe C : Mali et Burundi

Groupe D : Algérie et Bénin

Groupe E : Nigeria et Afrique du Sud

Groupe F : Ghana et Kenya

Groupe G :Zimbabwe et RD Congo

Groupe H : Guinée et Côte d'Ivoire

Groupe I : Angola et Mauritanie

Groupe J : Tunisie et Égypte (pays organisateur)

Groupe K : Guinée Bissau et Namibie

Groupe L : Ouganda et Tanzanie.