Réformes politiques : La jeunesse y a toute sa place

Il est remarquable que, depuis le début des manifestations du 22 février passé, sauf dans des cas rares, aucun affrontement n’a été enregistré entre les manifestants et les agents de l’ordre public, et ce, malgré le nombre important des manifestants.

Le mouvement a même été évoqué par les agences et la presse internationales qui ne cessent de traiter médiatiquement les grandes marches des Algériens réclamant un changement politique radical.

Le fait d’éviter l’affrontement vise à faire l’économie d’un dérapage quelconque pouvant mener à une situation qui ne servira ni le gouvernement ni les citoyens. Ces derniers maintiennent leurs revendications, malgré la nomination d’un nouveau Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, en charge de former un gouvernement.

De son côté, le vice-Premier ministre, et ministre des Affaires étrangères, M. Ramtane Lamamra, n’a eu cesse d’expliquer à l’opinion publique la feuille de route du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, contenant sept engagements.

Il s’agit, entre autres, de la tenue, juste avant l’élection présidentielle, d’une conférence nationale inclusive et indépendante, d’élaborer des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales, devant constituer le socle du nouveau système, en harmonie avec les aspirations du peuple.

L’élaboration puis l’adoption par référendum d’une nouvelle Constitution qui consacrera la naissance de la nouvelle République et du nouveau système algérien, sont aussi à l’ordre du jour.

La mise en œuvre rapide de politiques publiques garantissant une redistribution des richesses nationales plus juste et plus équitable et l’élimination de la marginalisation et de l’exclusion sociales, y compris le phénomène de la harga, ainsi qu’une mobilisation nationale effective contre toutes les formes de corruption, sont parmi les quelques conditions nécessaires pour faire aboutir le nouveau projet. L’un des points essentiels en débat est la prise de mesures concrètes pour faire en sorte que les jeunes puissent être des acteurs et des bénéficiaires prioritaires dans la vie publique à tous les niveaux et dans toutes les sphères du développement économique et social.

Ils sont appelés à participer aux élections pour faire entendre leur voix. D’ailleurs, la révision de la loi électorale et la création d’un mécanisme indépendant d’organisation des élections qui aura la responsabilité exclusive de leur organisation est au programme.

Ce mécanisme supervisera l’organisation d’une élection présidentielle anticipée, conformément au calendrier arrêté par la conférence nationale indépendante.

La classe politique dont les représentants sont invités sur des plateaux de télévisions publiques et privées, échangent de vifs propos sur les moyens de réaliser les réformes.

En tout état de cause, les marches se distinguent par la bonne ambiance et la fraternité d’un peuple uni.

La bonne ambiance a montré une maturité chez les Algériens, même ceux qui sont établis à l’étranger. Des appels sont lancés pour rejeter les tentatives d’ingérence étrangères.

H. H.