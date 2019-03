Dans la perspective de répondre aux aspirations du peuple : Des politologues soulignent la nécessité et les vertus du dialogue

Des enseignants et des politologues ont souligné, hier, la nécessité de trouver une solution à la situation politique actuelle du pays, en réponse aux revendications du mouvement populaire qui ne cessent d’évoluer chaque vendredi. Dans ce cadre, le professeur Kamel Rezig a indiqué qu’il est inconcevable que les manifestations se poursuivent tous les vendredis et s’étalent ainsi dans le temps.

Il appelle dans ce contexte «à la sagesse», mettant en avant «l’importance du dialogue devant aboutir à un consensus, dans le respect de la Constitution». Pour cet enseignant universitaire, invité au forum de la radio nationale, en même temps que d’autres experts et chercheurs, «c’est au président élu de procéder aux réformes et amendements souhaités», soulignant que parmi les revendications du peuple, figure «la réactivation du rôle des institutions de l’Etat». Pour sa part, le journaliste et chercheur Youcef Cheniti a indiqué que le peuple, sorti vendredi dernier, a appelé au départ du système en place depuis 20 ans, soulignant que «le problème des institutions demeure dans leur démocratisation, et non pas dans leurs structures».

Le professeur Abdelkader Semari a, de son côté, estimé que «le rôle du peuple a émergé en force ces derniers temps, à travers l’organisation de rencontres en marge du mouvement populaire», et ce, dans le but de trouver des solutions effectives pour sortir du blocage. Il a estimé que la poursuite du mouvement nous mène à poser la question «et après ?». Une question à laquelle devrait répondre, selon Abdelkader Semari, «l’élite de la société qui est appelée aujourd’hui, et plus que jamais, à jouer son rôle positif au service des aspirations de l’Algérie, avec des propositions urgentes, loin des slogans politiques». Abondant dans le même sens, l’analyste politique Slimane Laâredj considère que «l’élite devrait réfléchir à soutenir ce mouvement populaire à travers la proposition de solutions en mesure de faire consensus», d’où, souligne-t-il «la nécessité du dialogue». Dans le même sillage, le politologue Hakim Gherib a souligné la nécessité de mettre en place des canaux de dialogue entre le pouvoir et toutes les franges de la société afin de trouver un terrain d’entente et aller de l’avant, tout en rejetant toute forme d’ingérence étrangère dans les affaires de l’Algérie. Il a estimé, à ce propos, que «cet objectif ne pourrait être atteint qu’à travers un consensus national rassemblant l’élite, en particulier les académiciens et les politiciens». Cet académicien a conclu que «les propositions présentées s’inscrivent dans le cadre de l’avènement d’un nouveau facteur, où tout un chacun est appelé à apporter sa pierre à l’édification d’une nouvelle République». Aussi, selon ces experts, la phase de l’après-28 avril 2019 sera décisive pour mettre sur rail notre pays. «Fonder avec succès une deuxième République sur de bonnes bases ne sera pas chose aisée et demandera du temps, beaucoup de temps. Un mandat de cinq ans sera nécessaire pour mettre en place les premiers jalons de cette nouvelle République», a estimé l’un d’eux, soulignant qu’«il n’y a pas et il n’y aura pas de baguette magique qui va éliminer d’un coup tous nos soucis, et les chantiers qui doivent être ouverts sont nombreux, multiples et variés». Pour rappel, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé, dans son dernier message à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire, que la Conférence nationale inclusive «qui se tiendra dans un très proche avenir, avec la participation de toutes les franges du peuple algérien, émettra des décisions cruciales à même d'opérer le bond qualitatif que réclame notre peuple».

«Notre pays s'apprête à changer son régime de gouvernance et à renouveler ses systèmes politique, économique et social à la faveur de la Conférence nationale inclusive qui se tiendra dans un très proche avenir avec la participation de toutes les franges du peuple algérien», a-t-il dit, soulignant que «la mission de cette Conférence est d'autant plus sensible que c'est à elle que revient la tâche d'émettre des décisions cruciales, à même d'opérer le bond qualitatif que réclame notre peuple, notamment les jeunes, un bond que cristallisera une révision constitutionnelle globale et profonde, laquelle sera soumise par référendum à l'approbation du peuple», a poursuivi le Chef de l'Etat, ajoutant que cette «révision constitutionnelle préludera à un nouveau processus électoral qui verra l'élection d'un nouveau président».

