L’écho des manifestations : La presse internationale, impressionnée

Le mouvement populaire que connaît l’Algérie depuis plus d’un mois intéresse de plus en plus les médias internationaux. En effet, fait inédit, ce sont des pages entières qui y ont été consacrées par plusieurs journaux pour analyser, commenter et présenter les manifestations quotidiennes et ininterrompues, appelant à un changement politique total et immédiat.

«Des millions d’Algériens dans la rue : une fête pour la liberté», titre le Courrier international dans son compte rendu sur les manifestations. S’appuyant sur les informations publiées par la presse algérienne, le Courrier international décrit «la mobilisation historique» qui a gagné toutes les villes d’Algérie.

De son côté, le prestigieux Financial Times parle de «la nécessité d’apporter un appui large à ce mouvement d’opposition qui continue de grandir», ceci partant du constat que, de plus en plus, « la mobilisation à Alger et dans d’autres grandes villes du pays dépasse sensiblement celle des semaines précédentes».

Ce journal ajoute qu’ «en l’absence de leaders et figures politiques connus, le mouvement est, sans conteste, le fruit d’une métamorphose de la société civile», et d’ajouter en saluant «le caractère pacifique des manifestations» que «l’évolution de cette mobilisation populaire ne peut en aucun cas être comparée avec ce qui s’est passé durant les années 90».

Le Financial Times s’est focalisé sur l’économie du pays et rappelé dans ses colonnes que, contrairement à ses voisins, «l’Algérie a été épargnée par la vague sanguinaire du Printemps arabe», avant d’ajouter, en citant la Syrie, l’Égypte et le Yémen en exemples, que «l’Histoire démontre aussi que les mouvements populaires ne réussissent pas nécessairement à instaurer la démocratie», d’où la nécessité, pour son éditorialiste, de « faire très attention» quant à la suite à donner à cette «dynamique populaire pacifiste».

Dans la rubrique «Bloomberg Opinion», de l’agence «Bloomberg First Word», Julian Lee, spécialiste en économie pétrolière, a publié une analyse sur «les éventuelles répercussions de la crise politique en Algérie sur les autres pays membres de l’OPEC». L’analyste estime que «la transition pacifique en Algérie pourrait constituer un rempart contre l’effondrement du marché pétrolier pour les membres de l’OPEP notamment», avant de conclure que «les risques ne peuvent toutefois pas être ignorés».

De son côté, le politologue spécialiste du Moyen-Orient, Bobby Ghosh, souligne que «le mouvement de protestation est entré désormais dans ce qu’il a qualifié d’«étape critique», à cause de l’absence de «représentants légitimes et de revendications précises». Pour l’analyste, les manifestants doivent avoir «une ligne de conduite claire».

L’auteur tente la comparaison, et croit que le mouvement populaire risque «de tomber dans le piège des révoltes du Printemps arabe», en l’absence d’un «leadership», en observant que la majorité des manifestants «ne sont pas engagés dans des formations politiques», et ignorent tout sur les tractations dans la sphère politique. «Ils n’ont aucun représentant pour transmettre leurs suggestions et clarifier leurs demandes pour une transition démocratique». Pour le moment, ajoute l’analyste, «les manifestants semblent en effet concentrés sur la démonstration de force que sur la revendication».

Le Guardian, qui évoque de son côté «le caractère pacifique des marches dans les différentes villes du pays», remarque «l’absence des acteurs traditionnels de la sphère politique algérienne dépassés par la mobilisation populaire» et « incapables de s’aligner sur les revendications des manifestants». Aussi, toute forme d’ingérence serait considérée comme «une tentative de déstabilisation de la région de l’Afrique du Nord», a commenté pour sa part, le Moscow Times, qui cite le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a spécifié l’importance de «soutenir le gouvernement algérien dans sa démarche de dialogue avec l’opposition».

Le Middle East Monitor (MEMO) évoque, lui, la proposition faite par les partis de l’opposition en vue de «l’installation d’un comité présidentiel, censé diriger le pays et gérer la période de transition» avant l’organisation des élections», tout en insistant sur «le respect de la légitimité des revendications populaires».. Ce journal signalera que ces partis d’opposition «ont appelé les manifestants à préserver le caractère pacifique» de leurs marches et à rester vigilants quant aux «tentatives d’ingérence et de manipulation». Toutes ces analyses se font au moment où le Washington Post pose la question de savoir «si l’Algérie est en train de voir naître son printemps», et où le New York Times parle «de certains indices encourageants de la part du gouvernement algérien en réponse aux manifestations». Des indices qui renseignent sur «une acceptation tacite des revendications de la protesta», commente le journal américain.

Pour Radio Canada, «la diaspora algérienne» n’est pas loin du mouvement, «elle se veut ainsi solidaire de leurs concitoyens qui vivent toujours au pays». «Elle réclame elle aussi un changement radical de son système politique».

Tahar Kaidi