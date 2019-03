Secrétaires de wilaya du RND : Soutien à Ahmed Ouyahia

Les Secrétaires des bureaux de wilaya du Rassemblement national démocratique ont apporté, hier à Alger, leur soutien "absolu" au Secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, lui réitérant leur appui "indéfectible". Réitérant leur appui "indéfectible" ils ont exprimé leur conviction quant à "son dévouement pour la patrie lors des différents postes de responsabilité qu'il a occupés au sein des institutions de l'Etat", ajoutant qu'"il est parvenu à conforter la place du parti à travers les différentes échéances électorales, grâce à sa sagesse et sa clairvoyance et donné la chance aux militants du rassemblement afin d'assumer des postes de responsabilités au sein des institutions de l'Etat, dans la transparence et la démocratie". Le RND a présenté "des programmes électoraux objectifs à chaque échéance électorale", ce qui a permis de "réaliser des résultats positifs qui nécessitent la poursuite du processus sous la direction de M. Ouyahia.