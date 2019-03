Les décrets présidentiels de nomination de MM. Bedoui et Lamamra publiés au JO

Les décrets présidentiels relatifs à la nomination de M. Noureddine Bedoui, comme Premier ministre, et de M. Ramtane Lamamra, au poste de vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ont été publiés dans le dernier numéro du Journal officiel. Le premier décret présidentiel n°19-97, du 11 mars 2019, est relatif à la nomination de M. Bedoui au poste de Premier ministre. Le second décret présidentiel n°19-99, concerne la nomination de M. Lamamra en tant que vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Dans le même numéro du JO, sont également publiés les décrets présidentiels mettant fin aux fonctions de Premier ministre exercées par M. Ahmed Ouyahia, ainsi qu'aux fonctions de ministre des Affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Messahel.