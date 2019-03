Festival « lire en fête » à Constantine : Activités ludiques et éducatives

Depuis l’ouverture, samedi, de la neuvième édition du festival «Lire en fête», la bibliothèque principale de lecture publique de Constantine s’est remplie à nouveau du bourdonnement joyeux des tout-petits venus profiter d’une flopée d’activités ludiques et éducatives spécialement concoctées à cette occasion. Organisé comme à l’accoutumé durant les vacances scolaires de printemps, cette nouvelle édition du festival annuel «Lire en fête» propose aux enfants des programmes très variés établis pour capter l’attention des enfants en mélangeant activités ludiques et instructives. Cette manifestation culturelle propose notamment des spectacles de théâtre et de conte, des divertissements animés par des clowns, des ateliers artistiques et scientifiques, des jeux d’intelligence et des concours de dessin de culture générale et de calcul mental à l’aide en plus d’un atelier d’initiation à l’astronomie.

Deux expositions d’astrophotographies et de livres sont également proposées aux plus âgés parmi les jeunes visiteurs de cette manifestation placée sous le slogan «Colore ta vie par la lecture». A l’affiche les pièces El Sheitan El Maghrour et Maya Wal Arnab El Maghrour de l’association El Afaf, Al Nemla Oua Soursour, (la cigale et la fourmi) de la troupe El Karakouze proposées seront également présentées à la salle de spectacles de la bibliothèque principale de lecture publique en marge de cette manifestation. Selon Bilel Bouteba, responsable du service des activités culturelles de la bibliothèque principale de lecture publique de Constantine, le commissariat du festival a voulu se démarquer cette année en offrant aux enfants de nouvelles activités pour les aider à découvrir et à développer leur créativité à l’instar du concours de jeu vidéo et l’atelier de «Soroban».

«Tous les ateliers et les spectacles proposés se veulent être une invitation pour les bambins à grandir dans l’amour de la science, de l’art et de la lecture et à aller constamment à la découverte du savoir», ajoute-t-il.

Ouvert à tout public, la 9e édition de la manifestation «Lire en fête» sera clôturée mardi par une remise de prix aux enfants ayant participé aux ateliers de Calcul mental et de dessin notamment, en plus d’une remise d’attestations aux participants, a-t-on indiqué.