Education nationale : Les sujets du baccalauréat fin prêts

À quelque deux mois de la date de la tenue de l’examen du baccalauréat, les annexes régionales relevant de l’Office national des examens et concours (ONEC) vont procéder à la remise des sujets élaborés, et qui seront placés, par la suite, dans une «banque de sujets». En effet, pas moins de 500 cadres, enseignants et inspecteurs de l’éducation, spécialisés dans différentes matières, mobilisés pour l’élaboration des sujets du baccalauréat, session 2019, ont fini la mission qui leur a été confiée.

L’ONEC a déjà procédé depuis le mois de novembre dernier à la préparation et à la mise en place des commissions chargées de l’élaboration des sujets des épreuves au titre de l’année scolaire 2018/2019, dont la tenue est prévue du 16 au 20 juin de l’année en cours. Il faut dire que toutes les mesures ont été prises pour garantir la crédibilité des examens scolaires nationaux, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux. Ces mêmes mesures prévoient notamment la sécurisation des examens dans le but d’assurer leur crédibilité et de garantir l’égalité des chances entre les élèves.

Pour ce faire, les enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets d’examens nationaux ont bénéficié, en novembre dernier, d’une formation en vue d’améliorer leurs performances. Ce cycle de formation a permis à ces enseignants d’échanger les expériences et expertises sur les critères et indicateurs adoptés pour l’élaboration des sujets, ce qui permettra de réduire la marge d’erreur et de concevoir des sujets de qualité aux normes internationales.

Pour ce qu’il s’agit des réformes qui devraient être introduites au système du baccalauréat, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé auparavant qu’il n’y aura pas de changement dans les épreuves du baccalauréat pour la session 2019 et que «les changements dans l’organisation du bac ne seront opérés qu’à partir de l’année prochaine», c’est-à-dire en 2020.

En effet, il est prévu que la réforme du baccalauréat sera appliquée dès l’année prochaine, après son passage par plusieurs étapes pour son approbation. Cette réforme devrait porter principalement sur deux propositions relatives à la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat de cinq jours actuellement à 2 jours et demi ou 3 jours et demi, alors que sur le plan pédagogique, il est prévu d’instaurer le contrôle continu ou l’évaluation en permanence de l’élève à partir de la deuxième année secondaire englobant toutes les matières sans exception.

Les syndicats ont déjà accepté ce projet de réforme qui se trouve actuellement sur le bureau du gouvernement.

En ce qui concerne l’examen de 5e année, celui-ci sera maintenu sous sa forme actuelle, cependant, les sujets d’examen devraient être, dans le futur, des sujets régionaux et non nationaux, et ce dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des réformes éducatives adoptées depuis 2003.

Rappelons que l’examen de la 5e année (cycle primaire) se déroulera le 29 mai 2019, avec l’épreuve de la langue arabe (9h-10h30) et des mathématiques (11h-12h30) en matinée, alors que l’épreuve de la langue française est prévue dans l’après-midi de 15h à 16h30.

Pour ce qui est des épreuves du BEM, elles se dérouleront en trois jours du 9 au 11 juin 2019. Les épreuves inscrites au premier jour du BEM sont la langue arabe (8h30-10h30), les sciences physiques et technologie (11h-12h30), l’éducation islamique (14h30-15h30) et l’éducation civique (16h-17h).

Le deuxième jour du BEM sera consacré aux mathématiques (8h30-10h30), la langue anglaise (11h-12h30) et l’histoire-géographie (14h30-16h).

Concernant le troisième jour, les épreuves porteront sur la langue française (8h30-10h30), les sciences naturelles et de la vie (11h-12h30) ainsi que la langue amazigh (14h30-16h).

S’agissant de l’examen du baccalauréat, il s’étalera sur cinq jours, soit du 16 au 20 juin 2019, et concernera six filières, à savoir littérature-philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, mathématiques, techniques-mathématiques et gestion-économie.

Les épreuves débuteront à 8h30 pour toutes les filières et celles de l’après-midi débuteront à 15h, alors que certaines épreuves se termineront à 18h30. Il convient de noter tout de même que les examens de fin d’année ne seront pas affectée par le départ du ministre actuel et l’arrivée d’un nouveau ministre du secteur, et ce dans le cas d’un éventuel remaniement ministériel. L’année scolaire 2018/2019 s’est tout de même inscrite dans la poursuite des réformes et se caractérise par la mise en œuvre du processus de «l’école de qualité», à laquelle aspire toute la communauté éducative et nationale.

Sarah A. Benali Cherif