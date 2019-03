Batimatec-2019 : à l’ère des villes connectées

La 22e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec-2019), auquel prennent part près de 1.000 participants, dont plus de 400 étrangers, a ouvert ses portes, hier, au palais des Expositions des Pins-Maritimes d'Alger (Safex).

S’exprimant à cette occasion, la directrice générale adjointe du Batimatec Expo SPA, Kouadria Daouia, a souligné que «durant ce Salon, plus de 200.000 visiteurs professionnels et la signature de plusieurs importants contrats entre les entreprises nationales et étrangères sont attendus». «Grâce aux nouvelles technologies, le secteur du bâtiment ne cesse de connaître une évolution remarquable», dit-elle. S’agissant de la nouveauté du Salon, Mme Kouadria a souligné que «cette année, on va mettre l’accent sur le bâtiment intelligent». Elle a ajouté qu’«en Algérie, il y a de plusieurs bureaux d’études qui sont spécialisés dans la conception des bâtiments intelligents, et cela grâce aux nouvelles technologies importées». De son côté, M. Ali Benarbia, directeur général adjoint de Bessa promotion immobilière, est revenu sur la situation du secteur de l’immobilier en Algérie, les projets du groupe et ses choix stratégiques, ainsi que sur les prix de l’immobilier. Il a indiqué que «le secteur de l’immobilier connaît, ces derniers temps, une perturbation en matière de prix et d’opportunités de vente». Il a précisé que «ce ralentissement est dû essentiellement à la morosité économique et aux multiples programmes publics de l’habitat qui ont vu le jour». S’agissant des prix, notre interlocuteur a souligné qu’ils devraient probablement connaître une baisse sensible durant les prochaines années, avec la réalisation par le gouvernement de différents programmes de logement (AADL, LPP... ). Selon lui, les prix pratiqués par le secteur privé sont presque au même niveau que ceux proposés par l’État. «Nous, en tant que promoteur immobilier, on achète nos terrains chez le privé, et l’impact financier de ce dernier sur le prix est estimé entre 15% à 20%», a-t-il indiqué. À une question de savoir si les logements de haut standing sont destinés uniquement aux familles riches, il a précisé que «la catégorie des familles qui disposent des moyens financiers importants ne constitue pas pour nous une bonne affaire, car leur nombre est très faible, donc on vise les classes moyennes de la société où la demande est très importante». Évoquant le tarif moyen pratiqué par le groupe Bessa, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 150.000 DA le mètre carré. Concernant le foncier, M. Benarbia a souligné que «jusqu'à présent, au niveau de la capitale, nous n’avons pas de problème sur l’acquisition des terrains». S’agissant de la question des «Smart City», il a fait savoir que «des projets inscrits dans le programme des villes intelligentes sont déjà en cours de construction». Pour le responsable commercial de promoteur immobilier Massaken El-Djazaïr, Abderrahmane Boutaleb, la Smart City est un nouveau concept en Algérie. Il a insisté dans ce sens sur la nécessité d’organiser des rencontres d’information au profit des professionnels, pour leur expliquer comment fonctionne ce nouveau concept. Il a estimé que malgré les différents programmes de réalisation lancés par l’État, le secteur immobilier en Algérie n’a pas connu une déstabilisation. Dans ce sens, l'édition 2019 du Batimatec verra l'organisation de plusieurs journées techniques axées sur l'efficacité énergétique du bâtiment et l'urbanisme à l'ère du numérique. En outre, une journée des trophées sera organisée le 27 mars.

Il s'agit, d'après les organisateurs, d'un espace dédié à l'innovation technologique et à la créativité architecturale, qui permettra, notamment de récompenser les lauréats du trophée INNOVBAT 2019, ainsi que ceux du traditionnel trophée de «la Charrette d'Or».

Makhlouf Ait Ziane

M. Temmar : « Utiliser les matériaux locaux »



Lors de sa visite inaugurale, en compagnie du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre de l’Habitat, du l’Urbanisme et de la ville, Abdelouahid Temmar, a appelé les maîtres d’œuvre à «profiter des matériaux locaux existants, notamment en matière d’isolation thermique et phonique, pour lancer des projets-pilotes». «C’est le moment de lancer des expériences avec les opérateurs économiques nationaux», a-t-il estimé. Le ministre a ainsi appelé les exposants nationaux à poursuivre leurs efforts sur le plan de la qualité, de la disponibilité et de la compétitivité de leurs produits, pour densifier l’intégration nationale dans le secteur de l’Habitat. M. Temmar a également proposé aux représentants des établissements universitaires d’architecture et à leurs étudiants de collaborer dans le cadre de projets-pilotes, dans le but d’intégrer les innovations et la technologie aux constructions de logements publics.