Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : éradication d’ici à 2030

En dépit du recul sensible de cette maladie dans notre pays, ce sont pas moins de 23.078 cas de tuberculose pulmonaire qui ont été recensés en 2018, avec 7.053 cas d’atteinte pulmonaire, dont 5.750 cas contagieux, avec une incidence de 13,8 cas pour 100.000 habitants.

Dans son allocution, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui s’est tenue hier à l’Institut national de santé publique, le Pr Merzak Gharnaout, chef de cabinet du ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, a indiqué que le nombre de cas de tuberculose extrapulmonaire enregistrés en 2018 a atteint les 16.025 cas avec une incidence de 38,4 cas pour 100.000 habitants, dont les trois quarts sont répartis seulement entre deux localisations: ganglionnaire et pleurale.

Pour sa part, le Pr Sofiane, directeur général du Programme national de lutte contre la tuberculose au ministère de la Santé, a relevé l’intérêt de cette journée pour faire le point sur la situation dans le monde et en Algérie et mettre l’accent sur les recommandations aux médecins. Il a également souligné la tendance baissière de la tuberculose contagieuse, qui a enregistré cette année le taux le plus faible depuis l’indépendance avec 13,8 cas pour 100.000 habitants, mettant en exergue la nécessité de renouveler les recommandations et les priorités en matière de lutte contre la tuberculose extra-pulmonaire qui représente actuellement un taux de 69,4%, soit près de 55 cas pour 100.000 habitants.

Le Pr Ali Halassa, lui, a, dans ce contexte, annoncé la publication prochaine d’un guide de bonne pratique pour permettre aux praticiens de mieux contrôler la forme extrapulmonaire.



La tuberculose touche des sujets de plus en plus âgés



Le spécialiste a indiqué que les cas de tuberculose pulmonaire sont enregistrés depuis quelques années chez les sujets de plus en plus âgés, précisant que les épidémiologiques parlent actuellement de «vieillissement de la maladie». «Selon les dernières statistiques, la moyenne de la maladie augmente et touche les personnes âgées qui sont généralement fragilisées, et le traitement est moins bon que chez le sujet jeune », a-t-il expliqué.

De son côté, le Pr Karima Benhalla, chef de service pédiatrie au CHU de Beni Messous, a fait savoir que le taux de tuberculose pulmonaire chez l’enfant est de 5,8% des nouveaux cas. Ce taux est en deçà du taux enregistré par l’OMS, ce qui est extrêmement préoccupant, vu la vulnérabilité du système immunitaire des enfants, notamment chez ceux de moins de 5 ans. Pour sa part, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar, a rappelé la nécessité de conjuguer les efforts pour promouvoir la lutte. Il a fait état d’une baisse du nombre de nouveaux cas dans le monde depuis quelques années. Une baisse qui, selon lui, « n’est pas significative », pour atteindre les objectifs escomptés en matière de lutte contre cette pathologie.

A cet effet, il mettra en avant l'engagement de l'Algérie à éradiquer définitivement la tuberculose à l'horizon 2030, conformément au calendrier arrêté par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD).

M. Fourar a précisé que l'Etat œuvre, conformément aux objectifs des Organisations onusiennes, à éradiquer définitivement la tuberculose, au regard du «lourd fardeau qu'elle constitue sur la santé et l'économie», et ce, à travers la sensibilisation de la société et la redynamisation des efforts du système de santé, indiquant qu’elle figure parmi les dix maladies les plus mortelles au monde (1,7 million décès/an), en dépit d’un recul ces dernières années. Il a mis en garde également contre la résistance de cette maladie aux antibiotiques, donnant ainsi des «résultats insatisfaisants» dans plusieurs cas et entravant les efforts de l'Etat en la matière.

Présent à l’ouverture de cette journée, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Algérie a fait savoir que «dans la région africaine, la tuberculose constitue un problème majeur pour le développement, car elle est à l'origine de souffrances humaines indicibles et menace d'entraver les efforts qui sont faits pour mener à bien le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».

Evoquant la situation de l'Afrique, il a affirmé qu' «en dépit du recul, de 4%, de l'incidence de la tuberculose, le continent est classé deuxième au niveau mondial depuis 2013».

Pour M. François Nguessan Bla, «le thème retenu, à savoir ‘‘Il est temps’’, nous offre l'occasion de réfléchir non seulement aux avancées enregistrées au cours des dernières années, mais également à ce qui doit encore être fait pour éradiquer le fléau dans notre région et partout ailleurs dans le monde ».

Kamélia Hadjib