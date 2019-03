Algérie Poste : Acquisition de milliers de terminaux de paiement électronique

Le paiement électronique tarde à se généraliser à travers le territoire national, notamment dans les grandes villes où un grand nombre de commerçants n’arrive pas à se convaincre de son utilité ni à adopter ce mode de paiement efficace. Cela n’a pas empêché l’établissement Algérie Poste à poursuivre sa stratégie de développement, à travers une importante opération d’acquisition des Terminaux de paiement électronique (TPE), afin de les généraliser, à travers les différents établissements et sociétés publics, ainsi que chez les commerçants sur tout le territoire national. Une démarche adoptée afin de se mettre en adéquation avec les dispositions de la loi de finances de 2019, a annoncé l’entreprise, samedi. Il faut savoir que depuis un certain nombre d’années déjà, le ministère de tutelle a multiplié les appels en direction des commerçants afin de les amener à adopter le mode de paiement électronique par des mesures incitatives, mais le constat actuel est la persistance de la réticence des commerçants et autres détaillants à s’impliquer dans l’E-paiement, en raison, de leur manque de confiance vis-à-vis du système financier, mais également de leurs habitudes à préférer le paiement cash pour faire solder leurs prestations. Néanmoins, avec la multiplication du nombre de TPE mis à la disposition des commerçants, cela va inciter les Algériens à adopter ce moyen de règlement électronique. Pour cela, dans le cadre de la diversification des services et le renforcement des relations entre Algérie Poste et ses clients, l’entreprise publique, qui compte déjà plusieurs milliers de TPE, avait conclu, en novembre dernier, un marché avec l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), pour la réalisation d’une quantité de TPE oscillant entre un seuil de 10.000 et un plafond de 50.000 TPE en 5 années.

Pour donner plus de détails sur le contrat conclu avec l’entreprise de Sidi Bel-Abbès, et apporter des éclaircissements à ce propos, Algérie Poste précise, dans ce sens, que le marché de l’acquisition de ces dizaines de milliers de TPE a été paraphé entre cette entreprise, avec l’entité d’Algérie Poste, et non pas avec le ministère des Télécommunications. Et d’ajouter qu’«à aucun moment Algérie Poste ne s’est retirée ou a voulu se retirer de la transaction, au contraire, elle est fortement décidée à aller jusqu’au bout de la finalisation de son contrat avec ENIE». «Algérie Poste ne s’est pas retirée et demeure engagée à mettre en œuvre toutes les clauses dudit marché, de manière progressive sur la base de commandes réparties sur la durée du contrat», insiste Algérie Poste.

«Algérie Poste a passé, à ce jour, une commande pour la réalisation de 3.000 TPE», précise l’entreprise, ajoutant que le contrat n’en est qu’à ses débuts, a-t-elle expliqué. Par ailleurs, Algérie Poste a rappelé que «le marché conclu ne l’oblige pas à passer une commande du plafond (50.000) défini dans le contrat, mais elle ne saurait aller en dessous du seuil (10.000). Elle n’est pas non plus obligée de demander la totalité des TPE en une seule commande au début du contrat». Pour achever son programme de déploiement des terminaux de paiement, «Algérie Poste prévoit de passer plusieurs commande sur les 5 ans définis dans le contrat, selon ses conditions et son plan d’action»,

Actuellement, il existe pas moins de 15.000 terminaux de paiement opérationnels, qui seront soutenus par un programme de déploiement d’autres terminaux, pour répondre à l’obligation de loi qui instaure l’installation de terminaux d’ici 2019.

Mohamed Mendaci