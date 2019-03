Compagnies pétrolières étrangères, M. Mebtoul : « Elles n’ont pas quitté l’Algérie »

Le professeur Abderrahmane Mebtoul a indiqué, dans une contribution adressée à notre rédaction, que certaines informations dénuées de tout fondement, tournant autour de deux allégations qui risquent de déstabiliser la société, touchent à un secteur qui procure directement et indirectement 98% des recettes en devises du pays, dont le gaz naturel par canalisation et le GNL représentent 33% des recettes de Sonatrach.

La première information propagée est qu’avec les évènements actuels les compagnies pétrolières risquent de quitter l’Algérie. «Cela n’est pas vrai, toute compagnie étant attirée par la seule logique du profit n’existant pas de sentiments dans les affaires. Rappelez vous la situation tragique qu’a connu l’Algérie entre 1990/1999 et excepté Total pour certains segments, qui a regretté par la suite d’avoir perdu des parts de marché, toutes les autres compagnies sont restées en Algérie et même elles ont investi», note-t-il. Il cite les sociétés américaines, japonaises, sud coréennes, chinoises, etc…

«Pour l’entrée de nouvelles compagnies sont effectivement elles attentives à l’adoption éventuelle de la nouvelle loi des hydrocarbures et surtout à la situation politique « car il faut un gouvernement qui puisse concrétiser les nouveaux contrats, ajoute-t-il. Quant aux segments hors hydrocarbures, pour des investissements à valeur ajoutée, rentable à moyen et long terme, il faut que la situation politique et économique s’éclaircisse pour de véritables réformes structurelles et pour les PMI/PME de lever la contrainte de la règle des 49/51% qui ne doit s’appliquer qu’aux secteurs stratégiques, mentionne-t-il. Concernant Exxon Mobil qui aurait annulé récemment le contrat avec Sonatrach, il déclare que «ce n’est pas une annulation», mais voulant profiter des événements de l’Algérie, elle a introduit des clauses restrictives qui ne vont pas dans le sens d’un partenariat gagnant/gagnant.

«C’est pourquoi Sonatrach a ajourné le contrat défendant les intérêts de l’Algérie. Mais cela ne devrait pas perturber à court terme, la production de Sonatrach, ayant de brillants cadres qui ont su relever les défis par le passé», explique-t-il.

Il précise que la deuxième information est que Sonatrach a vendu du gaz gratuitement notamment à la France. «C’est une information fausse dénudée de tout fondement», tient-il à démentir. Cette fausse information relève de l’intox du fait de la situation particulière de l’Algérie avec les derniers évènements. Selon lui, Sonatrach respecte pour les contrats à moyen et long terme les clauses contractuelles qui évoluent avec le prix du marché international et pour d’autres ventes, s’aligne sur le marché spot.

Pour 2018, les recettes (non pas le profit net auquel il faut soustraire les coûts) en valeur de Sonatrach, ont été de 34,995 milliards de dollars et pour les associés 3,61 milliards de dollars , soit au total 38,607 milliards de dollars, les associés représentant 9,35%, une stabilisation par rapport aux années passés montrant que l’Algérie n’a pas tellement attiré d’investisseurs étrangers, d’où l’importance de la révision de la loi des hydrocarbures et d’un nouveau management stratégique de Sonatrach 2019/2030, conclut-il.