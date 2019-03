Chéraga : Saisie d’un million d’euros en faux billets

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé un réseau criminel international de faussaires de monnaie, arrêté deux ressortissants africains suspects à Chéraga et saisi plus d'un million d'euros en fausse monnaie, a indiqué hier le Chef de brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga, le commissaire Boudjadja Adlane.

Lors d'une conférence de presse, ce dernier a fait savoir que cette opération "de qualité" avait permis la saisie de sommes dépassant un million d'euros en coupures de 500, 100 et 50 euros, expliquant qu'environ 500.000 euros étaient prêts à être mis en circulation, tandis que plus de 500.000 euros étaient en cours de traitement.

Une somme dont la valeur dépasse les 22 milliards de centimes en monnaie locale, a-t-il dit. Outre des téléphones portables et des documents falsifiés, la même opération a permis aux éléments de la brigade de sécurité de saisir du matériel, des produits utilisés pour la falsification, ainsi qu'un véhicule utilisé dans les déplacements des membres du réseau criminel.

Après exploitation de renseignements confirmés au sujet de l'offre de devises (euros) falsifiées prêtes à la circulation sur le marché parallèle par un groupe criminel, des investigations profondes ont permis l'arrestation des deux éléments principaux du réseau, à savoir des ressortissants africains.

Les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga pour escroquerie, fausses déclarations, et usurpation d'identité.