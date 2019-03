Concours international du saint Coran : Ouverture de la session de qualification

La 5e session de qualification des candidats au concours international du saint Coran sera ouverte aujourd’hui à Boufarik. 51 candidats-récitants sont attendus au niveau de l’école coranique Kouider-Bounedjar pour prendre part à cette session qualificative, qui s’étendra du 25 au 28 mars. Nombre de doctorants en langue arabe, enseignants du Coran et psychologues assureront l’encadrement de cette session organisée précédemment à Mila et Khenchela, notamment. Il a signalé l’introduction d’une nouveauté, pour cette année, consistant à assurer une prise en charge psychologique et pédagogique aux candidats afin, a-t-il dit, de les "habiliter moralement et spirituellement à assurer la meilleure représentation possible de l’Algérie à l’étranger". L’autre particularité de cette session 2019 réside dans le fait que la totalité des candidats (garçons et filles) sont des "universitaires accomplis, entre médecins, ingénieurs et autres diplômés en études supérieures, qui ne se sont pas contentés d’apprendre le Coran, mais aussi en savent toutes les règles de récitation et psalmodie", s’est félicité M. Belassel.

"Les lauréats de cette session représenteront l’Algérie au prochain premier concours international de saint Coran, au moment où les autres sont appelés à la représenter dans d’autres concours ultérieurs, chacun selon l’ordre de son classement", a-t-il informé.