Ouargla : Portes ouvertes sur le Centre d’instruction de l’intendance de Hassi-Messaoud

Des journées d’information sur le Centre d’instruction de l’intendance de Hassi-Messaoud sont organisées depuis hier à la Maison de la culture Moufdi-Zakaria à Ouargla, à l’initiative de la 4e Région militaire. Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’à demain, vise à faire connaître, à travers divers ateliers pédagogiques, les différentes spécialités dispensées par cet établissement militaire.

Ouverte au nom du commandant de la 4e RM par son adjoint le général major Abdelwahab Cherairia, ces journées portent aussi sur la présentation d’équipements utilisés dans certaines spécialités de formation, tels que les tenues de travail et de protection, les accessoires et autres. Ouvert en 2015, le Centre d’instruction de l’intendance assure une formation de six mois dans onze petites spécialités pour les élèves sous-officiers contractuels et de réserve, selon le commandant du Centre, le colonel Mohamed Lassaâd Bouguenour.