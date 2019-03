Journées d’information sur les forces aériennes : Une arme sophistiquée

Des journées d’information sur l’École supérieure de l’air chahid Djebbar-Tayeb de Tafraoui ont été lancées, hier, au centre d’information territoriale d’Oran chahid Boubernes-Mohamed, de la 2e Région militaire.

Le commandant de l’air, le général Douaissia Abdelkrim, a présidé, au nom du commandant des Forces aériennes, le général major Boumaiza Hamid, la cérémonie d’ouverture de cette manifestation de quatre jours, en présence du wali d’Oran, Mouloud Cherifi. Le général major Boumaiza Hamid a souligné, dans un message lu par le général Douaissia Abdelkrim, que cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre du plan annuel de communication du ministère de la Défense nationale vise à donner un aperçu général sur les missions des forces de l’air, ses équipements et ses établissements. Ces journées d’information renforceront "la politique de communication de proximité adoptée depuis des années par l’Armée nationale populaire et reflètent notre volonté de nous rapprocher de nos concitoyens pour raffermir les liens entre la société et son armée", a-t-il affirmé. Le commandement des forces aériennes a fourni des efforts considérables dans les domaines de l’organisation, de la formation, de la gestion, de la maintenance et de la modernisation du matériel d’aviation en vue de donner à la nation une arme très sophistiquée capable d’égaler les forces étrangères de référence. Il a signalé l’importance accordée par les forces aériennes à l’élément humain "en tant que ressource inépuisable pour garantir le progrès et l’efficacité que nous espérons pour assumer les missions qui nous sont dévolues pour servir le pays". Ces journées d’information constitueront une occasion pour les jeunes désirant accéder aux rangs de l’ANP en général et aux Forces aériennes en particulier de connaître les modalités de recrutement et les spécialités dispensées à l’Ecole. Du matériel pédagogique, un avion d’instruction, un modèle de piste d’atterrissage de l’école et des moyens de sauvetage et de secours sont exposés à cette occasion.

L’exposition comporte aussi du matériel d’observation aérienne, des prototypes d’avions et d'hélicoptères et des uniformes et équipements dont le modèle d’un moteur d’avion de chasse, des transformateurs d’énergie et des accessoires fabriqués par entreprise de rénovation du matériel d’Es Sénia relevant de la 2e RM.

L’Ecole se charge de la formation d'élèves officiers en licence professionnelle pilote, licence académique en navigation aérienne, météorologie d’aviation et sécurité aérienne.