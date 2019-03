Championnat Amateur : Plusieurs policiers blessés à l’issue du match JSM Tiaret - OM Arzew

Plusieurs policiers ont été blessés samedi dans des échauffourées provoquées par des supporters au stade Kaid-Ahmed de Tiaret, à l'issue du match JSM Tiaret-OM Arzew comptant pour le championnat division amateur de football (groupe ouest), a-t-on appris du chef de sûreté de wilaya. Le commissaire de police Abdelhamid Fodhil a indiqué, à l’APS, que plusieurs policiers parmi les agents qui assuraient la sécurité au stade ont été blessés dans des actes de violence de supporters de la JSMT après la défaite de leur équipe. Le nombre exact des blessés n’est pas encore établi, selon le commissaire de police. Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret, Mokhtar Mokrane, a signalé que 15 personnes légèrement blessées ont été admises au service des urgences de l’hôpital Youcef-Damerdji de Tiaret, dont des policiers et des supporters. Les services de la direction de la jeunesse et des sports ont indiqué que des mesures ont été prises pour escorter les joueurs de l’OM Arzew afin d'éviter tout dérapage. La rencontre JSMT-OMA s'est achevée sur le score de deux buts à un (2/1) en faveur des visiteurs devant 15.000 spectateurs.