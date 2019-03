Dans la lucarne : Une fin indécise

Le football reste un sport qui ne fait pas bon ménage avec les certitudes. On avait pris l’habitude de dire que l'équipe qui achève la phase aller en étant à la première loge est quasiment assurée de terminer la saison en leader. C'est-à- dire qu'elle remportera tout simplement le titre de champion. C'est vrai qu'il y a énormément de cas où cela reste d'une grande vérité. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il n'y a pas longtemps, le doyen des clubs algériens, le MCAlger, avait bouclé la phase aller avec un large écart. Ce qui avait fait dire à tous les observateurs que personne ne peut leur enlever le titre qui leur tendait presque les bras. Au fond, ce n'était que des calculs faits à la hâte sans aucune consistance ou vérité irréfutable. Car, durant la phase retour, le MCA sera tout simplement bloqué d'une manière inexplicable. Ce qui avait favorisé sa chute implacable dans les profondeurs du classement général. Il avait réussi un retour pour le moins «catastrophique». C'est ce qui avait fait dire aux spécialistes qu'il ne faut pas «vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué». Lors de la présente saison, on est en train de vivre la même mésaventure ou presque du fait que l'USMA du directeur général Hakim Serrar est en train de suivre le même cheminement, puisqu'après une phase aller terminée avec une copieuse avance de plus de neuf points d’avance, on est en train de constater un certain fléchissement dans la phase retour du fait que cette avance est en train de «fondre comme beurre au soleil». La formation de soustara risque de voir le titre qui lui était presque acquis s'envoler au grand dam de ses fans. Elle fait du surplace et elle n'a plus son «euphorie» habituelle. On peut dire qu'à cette allure, le titre qui lui était presque promis va lui filer entre les mains. Il faut bien relever le retour foudroyant de la formation du PAC qui arrive à «grandes enjambées» et aussi la JSK. D'autres équipes peuvent se joindre à cette course au titre qui est relancée. La défaite des usmistes dans le derby du centre sur le score de 3 à 2 devant le MCA a fait très mal au moral des rouge et noir. Par conséquent, le coach Froger a perdu son poste remplacé temporairement par Kébir, un technicien dont on dit beaucoup de bien, mais... Personne n'avait prévu une telle tournure. Des problèmes financiers seraient derrière cette passe difficile des Algérois. Beaucoup de joueurs ne sont pas payés ou ne sont pas contents de leur statut au sein de l'équipe. Comme elle est appelée à affronter des «grosses cylindrées» hors de ses bases, on subodore, d'ores et déjà, les difficultés qui attendent les usmistes lors des matches restants. De mauvaises surprises ne sont pas à exclure. Il est évident que la fin du présent exercice reste ouverte ; on peut s’attendre à tous les scénarios possibles. C'est ce qui fait dire à certains qu'il ne faut jamais crier victoire avant de l'avoir obtenue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point : Aux usmistes de démentir cette situation.

Hamid Gharbi