Radieuse : 60 équipes au tournoi « Printemps-foot »

C'est hier que le président de la Radieuse, Chafi Kada, et les anciens internationaux Belloumi, Benchiha, Hansal ont donné le coup d'envoi du 20e tournoi «Printemps Foot» qui verra la participation de 60 équipes, dans les catégories «seniors», «minimes» et «benjamins» et ce, au complexe sportif Reguig-Abdelkader de Maraval.

Cette manifestation du sport de proximité, qui coïncide avec les vacances scolaires de printemps, sera une occasion pour les jeunes participants et leurs supporters de goûter les joies du beau football de qualité ainsi que pour les simples spectateurs qui ne rateront pas cet évènement. Rappelons que le but de ce tournoi a toujours été d'éloigner les jeunes des maux sociaux tout comme il permet de découvrir des jeunes talents, dans un cadre sain et au long d'une compétition qui permet de créer une amitié entre les participants venus de divers coins du pays. Le comité d'organisation a mis en place toutes les commodités pour la réussite de ce rendez-vous sportif, que ce soit en ce qui concerne la protection civile, que les équipements sportifs et les cadeaux de valeur et ce, grâce au soutien des autorités locales et des partenaires de la Radieuse.