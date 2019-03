Basketball : Vers le retour de Bouarifi

Organisée, samedi dernier, au siège de la fédération algérienne de basketball, la réunion regroupant le SG de la FABB, les présidents des clubs de première et deuxième divisions et le représentant des arbitres n’a finalement pas abouti à la reprise du championnat, suspendu depuis presque un mois, suite à la grève des arbitres, marqueurs et chronométreurs.

Ces derniers réclament le règlement de leurs indemnités non versées depuis le mois d’octobre 2018, date du début de la saison. Pour rappel, le président sortant, Ali Slimani, avait proposé la régularisation de 50% des sommes dues dans un premier temps. Une proposition vite rejetée par le corps des AMC. Depuis, ils semblaient être revenus à de meilleurs sentiments. Notamment après la dernière AGO, qui a vu les membres de l’AG de la FABB rejeter à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2017/2018 du président Ali Slimani, et contraint ce dernier à devenir inéligible. Les présents à cette réunion d’urgence ont ainsi décidé de geler la compétition jusqu'à l'élection d'un nouveau président. «Après une réunion de travail avec les présidents de clubs de la Nationale 1 messieurs et dames, il a été décidé de geler toutes les compétitions jusqu'à l'élection d'un nouveau président et d'un bureau fédéral», a déclaré Redouan Djoudi aux médias à l’issue de la réunion. Cette situation pour le moins délicate bloque également le fonctionnement de la direction technique nationale.

Celle-ci avait programmé plusieurs stages pour les jeunes catégories durant les vacances scolaires. La reprise du championnat n’était pas le seul point à l’ordre du jour. Ces derniers auraient aussi abordé la question de la succession du bureau sortant et de la présidence de la fédération, ainsi qu’une éventuelle révision des statuts de l’instance en question. Nombreux sont ceux qui souhaitent d’ailleurs un retour aux affaires de l’ancien président Rabah Bouarifi. Déclaré inéligible après que ses bilans aient été rejetés par les membres de l’assemblée générale de 2017, celui-ci d’ailleurs espère être réhabilité par la tutelle dans l’espoir de revenir à la fédération. A l’occasion de l’AG Ordinaire du 14 mars dernier, Rabah Bouarifi, toujours membre de l’assemblée générale, a tenté de convaincre l’ensemble des présents de la nécessité de son retour aux affaires de la fédération. Mardi dernier, le président du NA Hussein-Dey, en l’occurrence Djamel Benalioua, qui jouit d’une grande influence au sein de la famille du basketball algérien, a pris l’initiative d’adresser, au nom des membres de droit de l’assemblée générale de la FABB, une lettre au ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, lui demandant la réhabilitation de Rabah Bouarifi pour la prochaine échéance électorale. Pour rappel, l’AG Elective doit se tenir, selon les statuts de la FABB, dans un délai de 45 jours au lendemain de l’AGO du 14 Mars dernier. En attendant, le ministère de la jeunesse et des sports doit impérativement valider le procès-verbal de la dernière assemblée générale. La mission de relative à la gestion des affaires courantes de la fédération a été confiée au secrétaire général, Redouane Djoudi. Trois commissions de recours et de passassions de consignes ont par ailleurs été installées au sein de la structure fédérale.

Rédha M.