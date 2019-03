Handisports : Retour à la compétition des équipes de natation et de tennis de table

Le président de la Fédération algérienne de handisport, Mohamed Hachfa, a annoncé, à Blida, le retour à la compétition des équipes de natation et de tennis de table, en perspective des prochains rendez-vous sportifs, après un arrêt de plusieurs années. Dans une déclaration à l’APS, en marge du Festival de handisports «Mitidja», ouvert samedi au lycée sportif Hachfa, a fait part d’actions en cours au niveau de sa Fédération «en vue de réactiver nombre d’équipes aux besoins spécifiques, dont l’activité avait été gelée durant de nombreuses années (pour des raisons qu’il n’a pas cité). Il a cité particulièrement les équipes de natation et de tennis de table. «La sélection nationale de natation a entamé, ce samedi, son premier stage à Bordj Bou Arréridj», a-t-il fait savoir, exprimant son souhait que cette dernière réalise de «bons résultats qui honoreront le handisport algérien, qui s’est toujours distingué dans différentes joutes mondiales», a-t-il souligné. Le président de la Fédération algérienne de handisport a cité pour preuve de cette représentation honorable du handisport algérien, l’équipe nationale de judo qui a obtenu deux médailles et s’est distinguée par une 2e place mondiale aux Jeux mondiaux-2019 des handicapés moteurs et cérébraux. Le responsable a expliqué ces résultats «satisfaisants» par le «soutien matériel et moral accordé par les ministères de la Solidarité nationale et de la Jeunesse et des Sports à cette catégorie sociale», caractérisée, a-t-il dit, par «une volonté à se surpasser et d’honorer le pays». Il n’a pas manqué, en outre, de souligner l’existence à Blida d’un véritable vivier de talents susceptibles de renforcer les sélections nationales de handisports (toutes disciplines confondues). Près de 200 athlètes représentant une dizaine de wilayas, dont Biskra, Boumerdès, Médéa, Ain Defla, Alger, (alors que plusieurs équipes n’ont pu se présenter à cause des intempéries sévissant notamment El Bayadh, Naâma et Skikda) ont pris part à cette 8e édition du genre, organisée par la Ligue de handisports de la wilaya de Blida, selon son président Lamri Belabbas. Plusieurs rencontres en football en salle et torball (ou ballon sonore) notamment sont portées au programme de cette manifestation, qui se poursuivra deux jours durant, au niveau de la salle Hocine-Chaâlane. La cérémonie de clôture est prévue, au siège de l’Ecole technique de Sonelgaz.