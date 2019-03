Fédération algérienne de Golf : Le président de la FAG, décrié

Rien ne va plus à la fédération algérienne de golf (FAG). Cela n’est d’ailleurs pas nouveau.

Une fédération fantoche, qui ne bouge pas le petit doigt pour servir la discipline.

Aucun projet de développement, aucun programme bien défini, aucun projet digne de ce nom. Le président actuel, M. Guedra, et son bureau fédéral sont sur la sellette. Leur manque de vision et de perspective a fait ruiner cette discipline qui, contrairement à ce qu’on pense, attire de nombreux adeptes. Des voix s’élèvent pour dénoncer encore une fois la gabegie qui règne à la FAG. Cette dernière devait tenir son assemblée générale ordinaire le 9 mars dernier. Faute de quorum atteint et en raison de l’entêtement du président de l’instance, M. Fouad Guedra, d’interdire à certains membres de l’AG d’assister à celle-ci pour des prétextes insensés, celle-ci a été ajournée au 16 mars dernier. Le directeur général des sports du MJS avait instruit la fédération et son président d’autoriser les membres de l’AG de la FAG, validée par la tutelle, à assister à l’AGO du 16 mars. Ce qui est de leur droit, selon ce que stipule la règlementation en vigueur. Mais, le même cas de figure s’est une nouvelle fois reproduit, hélas. Le président de la FAG, Fouad Guedra, a fait une nouvelle fois «son cinéma» en s’interposant comme un vigil à l’entrée de la salle en question, refusant l’accès à cinq membres de droit de l’assemblée générale. Cela en présence du représentant du MJS. Ce dernier a refusé à son tour d’assister à ladite AGO, afin de ne pas cautionner le non-respect de la règlementation par le président de la FAG. Les personnes qui se sont vues refuser l’accès à la salle pour prendre part aux travaux de l’AGO sont : MM. Abderahmane Mechelah (MC Alger), Abderahmane Bouzid (Sans Frontières Sportives), Yahia Rezig (US El-Biar), Sofiane Ghioum (ES Ath Mansour/ Bouira) et Rezig Lamouri (US Bouzaréah), tous présidents de leurs clubs respectifs. Ces derniers ont tenu à dénoncer avec vigueur le comportement du président de la FAG, à travers deux courriers transmis au directeur général des sports (MJS) les 16 et 17 mars. Dans la première lettre, les présidents de ces clubs ont tenu à informer la tutelle du fait «inédit» qui a eu lieu à l’OCO lors de l’AGO du 16 mars. Ils ont fait savoir que malgré les convocations en main signées par le président de la FAG lui-même, ce dernier leur a refusé l’accès à la salle de réunion sans aucun prétexte valable. Ils ont affirmé à ce propos : «Nous avons discuté avec le SG qui nous a confirmé que la liste des membres de l’AG au nombre de dix a été visée par les services du MJS. Nous avons attendu l’arrivée du représentant du MJS et une fois arrivé sur place, et malgré son insistance auprès du président de nous autoriser à prendre part à l’AGO, il a catégoriquement refusé notre présence. Cette situation a contraint ce dernier à quitter les lieux pour ne pas cautionner la mascarade de M. Guedra». Guedra s’est même permis d’agresser le président de SFS, Abderahmane Bouzid, est-il utile de le savoir. Déplorable !



Solides griefs pour les contestataires



Les contestatires ont demandé l’intervention de la tutelle pour les rétablir dans leur droit, en procédant à l’annulation de l’AGO mascarade du 16 mars afin de préserver les intérêts de l’instance fédérale et des golfeurs. Il y a lieu de signaler que trois clubs seulement sur dix y ont pris part. Il s’agit du HAC, du NRDI et du CC Souidania. Ils ont aussi demandé la désignation d’une commission d’enquête afin d’élucider le disfonctionnement de la FAG qui est une fédération olympique. Voici les griefs retenus contre le premier responsable de la FAG : recrutement d’un entraîneur national sans plan de charge, recrutement d’un assistant entraîneur national sans diplôme qui est le frère du président, recrutement d’un entraineur; 2e frère du président, recrutement d’une secrétaire, femme d’un membre du bureau sans plan de charge, recrutement d’un chauffeur, recrutement de quatre golfeurs pour le désherbage des greens (du ressort de l’OCO), aucune activité n’a été programmée durant l’année 2017, aucun club créé par l’école de formation par manque d’initiateurs, exclusion définitive des membres de l’AG dont cinq clubs formateurs, aucune formation d’initiateurs ou d’éducateurs n’a été réalisée depuis 2013, aucun membre des commissions statuaires n’a été désigné depuis 2013 à ce jour, création de clubs fictifs, démission de l’assistante administrative, démission de trois SG, démission du trésorier, exclusion des athlètes de l’EN juniors licenciés aux clubs exclus, dispatching des joueurs des clubs exclus aux clubs NRDI et ADI gérés par les frères du président. En sus d’autres griefs comme l’achat inapproprié, par exemple, de deux tendeuses, d’un tracteur et deux conteneurs 40’’ d’un coût de 4 millions de dinars, alors même que le terrain de golf de Dely-Ibrahim vient d’être cédé à la Sonatrach !!! La tutelle est sur le point de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre de l’ordre à la FAG, qui devra connaitre le départ via l’AG de l’équipe actuelle et la tenue prochaine d’une AG élective, avec l’arrivée d’une nouvelle équipe capable de relever la discipline.

Mohamed-Amine Azzouz