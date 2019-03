Massacre de 130 Peuls dans le centre du Mali : L’UA condamne fermement

La Commission de l’Union africaine (UA) condamne fermement «l’attaque ignoble» contre des civils innocents dans les villages d’Ogossagou et Welingara au centre du Mali, faisant au moins 135 morts. Dans une déclaration, le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, affirme avoir «appris avec horreur et indignation» le massacre survenu dans les villages d’Ogossagou et Welingara relevant de la région de Mopti, au centre du Mali, faisant au moins 135 morts, dont des femmes et des enfants. «Le Président de la Commission condamne fermement cette attaque ignoble contre des civils innocents et sans défense.

Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés», a-t-on indiqué dans cette déclaration. Il est crucial que «des mesures fortes soient prises pour s’attaquer aux causes profondes de cette violence dont la persistance ne peut que compliquer davantage les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité», souligne le président de la Commission de l’UA. Situé dans le cercle de Bankass, dans la région de Mopti, le village d’Ogossou a été attaqué samedi matin. Selon des médias, des hommes armés habillés en chasseurs traditionnels ont fait irruption dans le village. Plus de 130 civils habitants d’un village peul ont été tués, selon un nouveau bilan de l’attaque perpétrée par des membres présumés de groupes de chasseurs traditionnels «dogons», près de la frontière avec le Burkina Faso. Le gouvernement malien a annoncé dimanche la dissolution d’un groupe de chasseurs traditionnels «dogons» accusé d’exactions et le limogeage des principaux chefs de l’armée.