L’entrefilet : Temps de répit

L’activité culturelle de cette semaine s’annonce foisonnante et irisée. A l’honneur, les enfants qui trouveront durant cette période de vacances un chapelet de représentations, de projections et de festivals. A Tlemcen, la caravane «Bourgeons du printemps» est organisée autour de pièces théâtrales et de spectacles éducatifs, de loisirs et de marionnettes à travers les daïras de Tlemcen, Maghnia, Ghazaouet et Nedroma ; à Constantine, la première édition du festival du printemps a été accueillie avec enthousiasme et durant laquelle trente-cinq pièces théâtrales sont programmées ; à Khenchela, c’est le coup d’envoi de la 9e édition du festival culturel «lire en fête», ouverte samedi à la bibliothèque principale de la lecture publique et, à Chlef, 13 troupes théâtrales étaleront leur art devant un parterre de chérubins. C’est le cas dans plusieurs autres villes d’Algérie où les enfants occuperont les premières places des salles et des forums, pour leur grand bonheur. Le « la » a été donné par la projection du premier long-métrage made in Algeria pour enfants de Sadek El Kebir qui a réussi le pari d’entraîner la jeune assistance dans l’arc-en-ciel du monde du cinéma.

K. M.