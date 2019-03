Sétif : Gros plans sur Aïn el-Kebira

C’est à Ain El Kebira que se sont déroulées les premières journées nationales du court-métrage avec la projection de 28 œuvres de 24 jeunes amateurs venus de différentes wilaya du pays avec l’ambition de porter à l’écran des préoccupations du potentiel juvénile dans cette dimension forte : «la Jeunesse, l’éthique et la créativité». Quatre jours durant, ces jeunes se sont donc rencontrés au niveau de la salle de cinéma Rabah-Bitat pour mettre en exergue leurs œuvres respectives et, au delà de l’impact culturel que produisait une telle manifestation dans une ville, jusque-là ne vivant que pour le football, tenter de décrocher une de ces enveloppes mises en jeu et oscillant entre 40 000 et 100 000 dinars. Organisée sous le haut patronage du wali, par la direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec l’APC de Ain El Kebira, l’office des établissements de jeunes (ODEJ), la ligue des activités scientifiques et culturelles ainsi que l’association de la maison de jeunes, cette manifestation a été révélatrice de potentialités indéniables que comptent tous ces jeunes dont les idées ont fini pour certains par «crever» l’écran et porter au grand jour des scènes du quotidien de la société ou des sacrifices de ces jeunes luttant hier pour le recouvrement d’une liberté spoliée par l’occupant. Témoins, ces deux œuvres «Zamen Eramed» (le temps des cendres) ou «Essadjine» (le prisonnier) des deux jeunes réalisateurs Farid Saifi de Biskra et Djamel Eddine Zerari de Bouira, projetées à l’ouverture, ou alors ce court métrage du Setifien Housam Edine Osmani, traitant des hauts et des bas d’un jeune footballeur au parcours sinueux. Trois belles œuvres ont finalement couronné ces journées qui ont été aussi marquées par un vibrant hommage rendu au réalisateur Amar Laskri. Dand l’ordre les trois premières places sont revenus aux courts métrage «Kein ouala ma Kanech» de Gada Benabdalah de Ain Defla, «Nota» de Imed Ben Koura de la wilaya de Batna et « Stay» de Boukaf Md Tahar de Annaba, au moment où le prix du jury a été attribué à Liouafik Cheurfa de la wilaya de Sétif.

Farouk Zoghbi