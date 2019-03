Projection du Bélier magique, de Saddek El-Kebir au CAC : Le premier film algérien pour enfants

Signé Saddek El-Kebir, le Bélier magique est une fiction de 90 mn considérée comme premier film pour enfants réalisé pour le cinéma algérien, avec des effets spéciaux époustouflants. Ce long métrage a été projeté, samedi dernier, au Centre algérien de la cinématographie (CAC), et ce dans le cadre de son ciné-club.

Considéré comme le premier film pour enfants réalisé pour le cinéma algérien, avec des effets spéciaux époustouflants, cette fiction de 90 mn, coproduite par le CADC et la boîte Lalla Moulati, relate l’aventure de quelques élèves en visite au parc zoologique d’Alger où ils font la rencontre d’animaux mais aussi du directeur du zoo, incarné par le réalisateur lui-même, qui s’avère être, à la grande surprise des élèves, un magicien. Avec Khawla, une des élèves, et son ami le bélier, qui ne veut pas être égorgé, partagent à eux trois un secret. La journée au zoo revivifie l’amour et le respect des élèves pour tous les animaux. Tourné en 2016 entre Alger, El-Kala et Jijel, le film regroupe plusieurs acteurs, notamment Rym Takoucht et Mustapha Laribi, ainsi qu’une vingtaine de comédiens en voie de succès, à l’instar de Slimane Selimi, Norhene Zeride, Fatiha Keroumi, Saddek El-Kebir. En effet, «Le bélier magique», titre du film, du réalisateur algérien Saddek El- Kebir, réalisé en 2019, est considéré comme le premier vrai film pour enfants dans la «courte» histoire du cinéma algérien. Ce film raconte l’aventure de quelques élèves venus du sud algérien en visite au Parc zoologique d’Alger. Ils y découvrent non seulement des animaux sympathiques mais aussi un directeur un peu bizarre, un peu magicien. Il y a lieu de noter que cette projection a été suivie d’un débat. Soulignant l’importance du cinéma de l’enfant et pour l’enfance, le réalisateur du film estime que «ce long métrage est un film pour petits et grands». «il parle des droits de l’enfant et des droits de l’animal. Il a également une portée pédagogique et cinématographique», ajoute-il. Dans le même ordre d’idées, Saddek El-Kebir a soutenu que «nos enfants ont vraiment besoin de cinéma et de théâtre, c’est très important, et ce film est une très bonne occasion».

Sihem Oubraham